Estatísticas do WRC: 9 títulos seguidos para Sébastien Loeb

Sébastien Loeb continua a ser o piloto com mais títulos na história do WRC, nove, todos seguidos, conseguidos entre 2004-2012, mas Sébastien Ogier teve este ano a oportunidade de igualar a contagem, mas falhou, ficando com os oito títulos que já tinha, conseguidos entre 2013 e 2021 com a interrupção de 2019, ano em que esteve na Citroën.

Juha Kankkunen e Tommi Mäkinen somam quatro títulos cada um, numa altura em que havia vários Campeões do Mundo a correr uns contra os outros. Embora a lista oficial de campeões do WRC tenha começado em 1979, em 1977 e 1978 houve a Taça FIA para pilotos, que é considerada precursora do campeonato oficial.