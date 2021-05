Esapekka Lappi venceu facilmente o WRC2 | AutoSport

Esapekka Lappi venceu com facilidade o WRC2. Depois de lutar pela liderança durante o primeiro dia de prova, saiu de Lousada empatado no comando com Teemu Suninen, até o piloto da Ford furar em Amarante 2 e perder muito tempo. A partir daí, se a vantagem do piloto do Volkswagen já era de 16.2s, aumentou significativamente e isso foi ‘Game Over’ para a luta na categoria.

O piloto nórdico que já se havia sagrado campeão da categoria, em 2016, e agora procura voltar na próxima época a uma equipa WRC, depois de já ter guiado para a Toyota (2017 e 2018), a Citroen (2019) e a M-Ford (2020). Sem qualquer sobressalto, Lappi começou a construir o triunfo no início da segunda etapa, já que terminara a primeira empatado com Suninen. O furo de Ostberg (Citroen) em Arganil, com o qual perdeu minuto e meio, arredou-o da discussão da vitória e o russo Gryazin (VW) também se atrasou devido a problemas no turbo do Polo, a que se juntou mais uma penalização.

Mas a superioridade de Lappi acentuou-se quando Suninen furou em Amarante 2, aumentando a diferença entre os dois primeiros. No último dia Gryazin ainda alimentou esperanças de chegar ao pódio, mas Ostberg não lhe deu hipótese.

Classificação

1º, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Skoda Fabia), 3h48m03.4s

2º, Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford Fiesta), + 1m42.8s

3º, Mads Ostberg/Torstein Eriksen (Citroen C3), + 2.24.3

4º, Nikolay Gryazin/Konstatntin Aleksandrov (VW Polo GTI), + 2.58.6

5º, Oliver Solberg/Aaron Johnston (Hyundai i20), + 3.13.5