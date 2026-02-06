Esapekka Lappi regressa na Suécia com a Hyundai: “carreira no WRC ainda não acabou”

Longe dos Rally1 desde 2024, Esapekka Lappi regressa ao Mundial de Ralis na Suécia com a Hyundai, e está determinado a provar que a sua carreira no WRC “ainda não acabou” e a repetir o triunfo num dos ralis mais rápidos e imprevisíveis do calendário.

Estás a regressar aos Rally1 na Suécia após uma temporada afastado. O que isso significa para ti e como estás animado?

“Significa que a minha carreira no WRC não acabou, como eu pensava que poderia ter acontecido. Estou muito surpreendido e entusiasmado com esta oportunidade de voltar a conduzir ao mais alto nível. Em certos ralis do WRC, as minhas últimas participações não foram muito bem-sucedidas, por isso gostaria de tentar mudar isso este ano.”

Como antigo vencedor na Suécia, o que é necessário para ser primeiro nesta prova?

“É necessário empenho em todas as condições que se possam enfrentar, principalmente mudanças repentinas no nível de aderência.”

Olhando para trás, para a tua vitória em 2024, que aspetos te deram mais satisfação?

“O facto de termos lidado bem com condições muito difíceis na sexta-feira à noite, com uma forte queda de neve, o que significava visibilidade limitada. Conduzir a menos 23 graus centígrados foi muito desafiante para mim, por isso foi mais do que importante conseguir esse tipo de resultado.”

Quão desafiante é o Rally da Suécia e porquê?

“Como finlandês, pessoalmente não é o rali mais desafiante, mas as velocidades realmente elevadas, além da aderência limitada e do contraste dentro e fora da trajetória, tornam-no um maior desafio. Tudo pode correr mal tão facilmente a essas velocidades, mesmo que cometa apenas um pequeno erro.”

Vais começar mais atrás na ordem da estrada na primeira etapa. Quais são as vantagens e desvantagens associadas a isso?

“Se houver neve fresca, é uma grande vantagem começar atrás, porque a trajetória é limpa após cada carro, o que significa que a aderência vai ficando melhor. Se não houver neve fresca, apenas gelo, então pode ser mais lento para os carros atrás, pois os primeiros estão a remover a neve e o gelo do solo e, em superfícies soltas, a aderência é pior. Além disso, se houver cascalho, os pneus desgastam-se muito mais do que os dos carros da frente.”

O que envolveu os vossos preparativos para o Rally da Suécia?

“Fizemos dois eventos de inverno do Campeonato Finlandês de Ralis num carro Rally2 na Finlândia e um dia de testes com o Hyundai i20 N Rally1 na neve. E vi as imagens a bordo do ano anterior.”

Que oportunidade é esta para a sua copiloto Enni?

“O Rally da Suécia é a quarta participação da Enni nos Rally1, mas a nossa primeira juntos numa equipa de fabricantes de topo. É algo muito importante para ela e dá-me muita alegria poder oferecer-lhe este tipo de oportunidade. Tenho a certeza de que ela vai sorrir a semana toda!”