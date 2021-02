Esapekka Lappi no Rally do Ártico/Finlândia… de R5

Esapekka Lappi vai competir no Rally do Ártico/Finlândia aos comandos de um Volkswagen Polo GTI R5 da equipa Movisport. O finlandês, que saiu da M-Sport/Ford porque Malcolm Wilson não tinha orçamento para lhe pagar o salário. Será colega de equipa do piloto russo, Nikolay Gryazin. Resta saber se Lappi poderá comprometer-se com um programa mais abrangente, e na verdade há conversas nesse sentido.