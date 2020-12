Esapekka Lappi deve sair do WRC

Esapekka Lappi revelou aos microfones do WRC que não deve regressar em janeiro, no Rali de Monte Carlo. Pelo menos é esse o cenário neste momento. Questionado se o veremos em 2021, ele diz “Infelizmente, não. Este rali foi bom. Foi bom ver que podemos ser competitivos em condições difíceis e eu fiquei satisfeito com a minha pilotagem. Obrigado a todos os que me apoiaram este ano”, disse Lappi, que teve um grande começo de rali, liderou inicialmente o evento, mas depois falhou nas escolha dos pneus e acabou por terminar a prova no quarto lugar.

Posto isto, qual será o line up da M-Sport?