ERC/Rali das Canárias: Yoann Bonato lidera no fim do 1º dia | AutoSport

Yoann Bonato sublinhou o seu estatuto de ás do asfalto durante a etapa de abertura do Rally Islas Canarias, a segunda ronda da temporada do Europeu de Ralis, que teve muita ação nos troços, nem toda ela boa.

O francês, aos comandos de um Citroën C3 Rally2, esteve sensacional ao longo das seis especiais de sexta-feira realizadas em bom piso de asfalto. Co-pilotado por Benjamin Boulloud, Bonato, que conseguiu a sua primeira vitória no ERC no final de 2022 na Catalunha, tem uma vantagem de 11,0 segundos sobre Hayden Paddon, depois de ter sido o mais rápido quatro vezes durante o dia: “Adoro a minha mulher, mas também adoro os meus pneus e o meu carro”, disse Bonato. “Foi um dia realmente perfeito, o carro e os pneus estão perfeitos, o piloto e o co-piloto não estão assim tão mal, fizemos um bom dia, excepto na primeira especial da manhã em condições de chuva. Estamos contentes, um pouco surpreendidos, mas tenho de continuar assim, isso é o mais importante.”

Atrás do segundo classificado, Paddon, Efrén Llarena é o terceiro, seguido de Andrea Nucita e Javier Pardo, com Iván Ares a apenas 0,1 segundos de Pardo, depois de os pilotos espanhóis da Hyundai terem trocado de posição na SS7. Mathieu Franceschi está a apenas 2,0 segundos de Ares na sua estreia no Rally Islas Canarias, com Diego Ruiloba a seguir. Simone Campedelli está a 1,0 segundos do estreante no ERC, em nono, seguido de Andrea Mabellini, que está a apenas 0,3 segundos do seu compatriota italiano, depois de uma forte exibição na sua primeira prova do ERC em asfalto num Rally2.

Depois do ERC ter passado por dentro de portas – literalmente – durante a super-especial de Las Palmas de Gran Canaria, realizada na noite de quinta-feira, na Arena de Gran Canaria, as equipas tiveram depois um dia desafiante também devido à chuva fraca e a uma superfície de estrada bastante húmida.

No entanto, com a estrada a secar rapidamente, os pilotos que seguiam mais abaixo na ordem de classificação puderam beneficiar de uma melhor aderência e de condições mais estáveis. E enquanto a maioria optou por pneus de compostos duros apenas em antecipação ao aumento da temperatura ambiente e do solo, alguns optaram por levar um par de pneus macios para os ajudar nas partes mais escorregadias da especial de 14,95 quilómetros.

O campeão em título, Efrén Llarena (Team MRF Tyres), que partiu em 22º lugar após o acidente na Qualifying Stage na quinta-feira, foi um dos vários pilotos a tirar partido da sua posição inferior na estrada, sendo o mais rápido dos concorrentes do ERC na SS2 ao volante do seu Škoda Fabia RS Rally2.

“Fiz um esforço do ‘caraças’ na primeira”, disse o campeão europeu. “Estava escorregadio e com alguma humidade, a estrada estava certamente um pouco mais seca para nós, mas fomos mais rápidos do que os pilotos que estavam perto de nós.”

Terceiro mais rápido na SS3, Llarena liderava a corrida a caminho da assistência no Estádio Gran Canaria quando foi aplicada uma penalização de 10 segundos depois de o espanhol ter sido considerado como não tendo seguido o percurso completo na super especial de quinta-feira.

Mais tempo perdido devido à baixa pressão dos pneus à espera de iniciar a atrasada especial SS4 significava que ele era o quarto na geral após a quinta especial, que se tornou terceiro quando passou Andrea Nucita, que lutou por ritmo na ronda de abertura em Fafe, mas estava inspirado nesta prova, apesar de ter relatado alguma subviragem.

Em contraste com Llarena, a posição de partida de Paddon, quinto com o seu Hyundai, fez com que a SS2 fosse mais escorregadia e o neozelandês revelou uma grande perda de confiança depois de ter sido apanhado numa secção húmida. Depois de ter trabalhado para reduzir a subviragem na assistência, Paddon foi o terceiro mais rápido na SS7 e o mais rápido de todos na SS8, um desempenho que atribuiu a uma boa gestão dos pneus com a subida das temperaturas.

Apesar de ter batido numa barreira, Javier Pardo terminou o primeiro dia com 0,1 segundos de vantagem sobre Iván Ares, em quinto. Simone Campedelli, que relatou uma vibração causada por um parafuso solto nas especiais dois e três, estabeleceu uma sequência de tempos entre os cinco primeiros e é o nono, atrás de Mathieu Franceschi e Diego Ruiloba. Andrea Mabellini completa o top 10, à frente do regressado ao ERC Jan Černý e de Grzegorz Grzyb.

Classificação:

1º Y Bonato / B Boulloud FRA Citroën C3 54min 29.2sec

2º H Paddon / J Kennard NZL Hyundai i20 N +11.0sec

3º E Llarena / S Fernández ESP Škoda Fabia RS +24.2sec

4º A Nucita / R Pollet ITA Hyundai i20 N +27.3sec

5º J Pardo / A Pérez ESP Hyundai i20 N +31.4sec

6º I Ares / J Pintor ESP Hyundai i20 N +31.5sec