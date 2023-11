Equipas do WR2 vao ter estruturas maiores nos parques de assistência | AutoSport

As estruturas do WRC2 estão a crescer, ganhar importância, e para que possam tirar melhor partido dos eventos do WRC, as equipas vão ter mais espaço no parque de assistência.

A medida é uma resposta direta ao feedback das equipas que disputam a categoria RC2 baseada nos carros Rally2 e que pedem mais espaço para instalar as suas estruturas de parque de assistência, querendo com isso beneficiar dessas melhores condições de trabalho, e não só.

O Vice-Presidente da Comissão de Pilotos da FIA, Petter Solberg, tem vindo a supervisionar um extenso processo de consulta com as equipas, com o objetivo de elevar ainda mais o nível das provas do campeonato do mundo e as equipas do WRC2 identificaram áreas de trabalho maiores nos parques de assistência dos ralis como um passo importante para melhorar a apresentação e a qualidade das respectivas operações, o que faz todo o sentido.

Dessa forma, a possibilidade das estruturas do WRC2 poderem por exemplo levar patrocinadores e convidados às suas provas abre outras possibilidades em termos de todo o marketing que pode ser feito à volta disso.