Equipa de Loubet e Solberg em 2021, a 2C, quer regressar ao WRC | AutoSport

A equipa 2C está interessada em correr com um Rally1 no WRC. A equipa de Florent Peronnet é uma das mais cotadas em França, já tem feito ‘incursões’ no wRC, por exemplo em 2021 com Oliver Solberg e a Hyundai no Rali do Ártico, e mais tarde em Monza, e ainda é esta a equipa que colabora com a Hoonigan de Ken Block nos seus ‘afazeres’ nos ralis.

E estão interessados em voltar a trabalhar no WRC, agora com os Rally1, disse Peronnet ao DirtFish: “Para mim é claro que quero voltar ao WRC. Estou a trabalhar para isso. Gostava de trabalhar com um Rally1 mas isso não está nas minhas mãos.

Mas há uma pedra no sapato, o trabalho que tiveram com Pierre-Louis Loubet em 2020 e 2021 com o Hyundai i20 WRC não correu nada bem, e depois do ver com o Ford Puma Rally1 em 2022 ficou a dúvida no trabalho da equipa, pois nada transpareceu por parte do piloto francês nessa altura, mas nas sua palavras ao Dirtfish, Peronnet não se esquivo: “sabíamos a especificação do carro que tínhamos nas mãos. Todos sabiam. Nunca tivemos especificações de fábrica, nenhum privado alguma vez as terá. Tivemos de ser nós a fazer esse trabalho”, deixando no ar a comparação do que é trabalhar com 20 pessoas quando a Hyundai tem 200…