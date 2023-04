Entrevista Gus Greensmith: “O carro é muito fácil de conduzir…” | AutoSport

Gus Greensmith é um dos pilotos mais experientes a competir no Mundial de Ralis desta época com o Skoda Fabia RS Rally2. Durante um teste em Espanha, perguntámos-lhe sobre a sua vitória no México, as suas impressões sobre o novo carro e a sua colaboração com a Skoda Motorsport.

Gus, venceste no México, primeiro rali do WRC com o novo carro – grande ritmo, grande resultado. Como te sentiste ao conduzir o Fabia RS Rally2 no México?

“Foi obviamente o início do ano perfeito para todos nós e penso que o melhor do fim-de-semana para mim no Fabia, foi que quando queríamos andar mais depressa, podíamos afastar-nos de todos. E depois, quando tínhamos a margem, tudo o que tínhamos de fazer era geri-la. E eu senti que tinha um pacote muito forte no próprio carro que não precisava de forçar muito para manter a margem. Portanto, isso é algo que não tive na minha carreira e que se resume puramente a uma boa combinação de carro e condução.”

A tua condução pareceu muito calma nos onbord. Era uma condução muito limpa e concentrada, sem grandes atravessadelas. Quase como uma condução de fim-de-semana?

“E era exatamente disso que eu estava a falar. Podia andar muito mais depressa durante o rali, provavelmente estava a 70 – 80% da minha velocidade, mas não precisava porque no México é levar o carro até ao fim porque é muito duro. É muito fácil furar; é muito fácil destruir o carro. Eu estava a conduzir o mais devagar possível para ter a certeza de que a margem ainda crescia, e esse era o plano, conseguir uma margem e depois gerir, e nada mais. Não precisávamos de nos preocupar com o Oliver. Ele estava a mostrar obviamente uma velocidade muito boa, mas estava muito longe e não precisávamos de nos preocupar com ele, por isso concentrámo-nos apenas em fazer o nosso trabalho.”

Que tal o novo Fabia. Gostas do carro? Como é que se sente ao volante?

“Logo no primeiro teste que fizemos com o Skoda Motorsport em março, creio que foi a primeira coisa que disse aos engenheiros, que o carro é simplesmente muito, muito fácil de conduzir. E quase parecia que eu não estava a conduzir muito depressa, porque sentia que tudo era tão fácil. Mas quando verificámos os dados, a velocidade estava lá. Foi apenas o facto dos rapazes terem feito um trabalho muito bom no desenvolvimento do carro, que redundou no facto da pilotagem se fazer quase sem esforço. E isso deu-me muita confiança no México, pois mesmo conduzindo a um nível que parecia muito descontraído, ainda éramos rápidos.”

Tens experiência dos Rally1. Se compararmos o Fabia com esses carros, qual é a diferença? Tiveste de mudar o teu estilo de condução de alguma forma?

“Obviamente, a principal diferença é a falta de potência; atualmente estamos em 300 cv e depois com o Rally1 estávamos em 550 (às vezes), por isso são 250 cv abaixo. Essa é a principal diferença. As coisas passam-se muito mais devagar agora, por isso era fácil processar o que se estava a passar, mas para além disso o estilo geral de condução é o mesmo.

Obviamente, tem de se concentrar um pouco mais na saída das curvas porque és muito mais castigado se cometes um erro e se perde o ímpeto num Rally2 como o Fabia. Nos Rally1 tens potência.

Mas uma das chaves para fazer um carro de Rally2 muito forte é facilitar a condução para não cometer erros e se conseguir minimizar o número de erros, e ainda minimizar o número de vezes que se perde esse impulso. O que é tão importante, e é isso que conseguiram isso no Skoda Fabia RS Rally2.”

Este é o seu segundo teste com o Skoda Motorsport, como é trabalhar com a equipa e os engenheiros?

“Sim. Obviamente, a primeira coisa é que há muitos engenheiros, por isso há muita gente com quem falar e muita gente significa muitos olhos a olhar para as coisas.

Mas geralmente, é apenas um dia muito de muito trabalho, muito foco, muita concentração. A equipa estabeleceu muito claramente os objetivos que querem atingir durante o dia.

Estou aqui apenas para conduzir o carro e dar o meu feedback.

Penso que são suficientemente experientes para saberem como desenvolver um bom carro. Por isso, apenas guio, desfruto do carro, conduzo a uma velocidade confortável, algo que posso replicar ao longo do dia. E depois dar o meu feedback, mas até agora tem sido muito bom trabalhar com eles e não é necessariamente um ambiente sério, mas um ambiente muito concentrado.”

Acha que é uma vantagem quando está a trabalhar com a equipa que está concentrada em desenvolver apenas o carro do Rally2?

Bem, obviamente que se tiver todos os olhos focados no mesmo programa, então podes concentrar mais esforço. Diria que é assim que as coisas são. Se uma marca quiser olhar para dois carros de categorias diferentes, precisa de ser capaz de dar a mesma quantidade de foco como se tivesse só um carro. Mas com certeza a equipa está a fazer um excelente trabalho com a quantidade de apoio que está a dar ao programa e é claramente visível nos resultados que está a obter.”

Esta temporada a categoria WRC2 é muito competitiva. Muitos pilotos rápidos estão lá. Qual é o teu objectivo para esta temporada?

“O objectivo é, acima de tudo, ganhar o maior número de eventos possível. Isso ficou claro desde o início. Vou vendo evento a evento. E sinto que isso cria uma maior concentração e uma melhor possibilidade de conseguir os resultados para ser campeão mundial no final do ano. Mas também, este é de longe o ano mais competitivo da história do WRC2.

Há uma enorme competição entre vários pilotos da Citroen e Hyundai, Adrian (Fourmaux) no Ford e temos múltiplos bons pilotos em bons carros.

Portanto, a competição é muito, muito alta. Trata-se de minimizar os erros e maximizar os pontos, este ano. Conseguimos isso muito bem no México, provavelmente estava mais sob controlo do que eu esperava que estivesse. Pensei que talvez fosse um pouco mais equilibrado, mas se estou a ser honesto, penso que a época vai ficar muito, muito mais equilibrada à medida que avança. Penso que esse terá sido provavelmente o rali mais descontraído porque agora vamos ter ralis que os pilotos já fizeram muitas vezes.

Os intervalos entre provas tornar-se-ão menores, e os erros serão pagos com um preço mais elevado.”

Quanto aos ralis seguintes, qual é a tua superfície favorita?

“Nasci em corrida no asfalto com karting. Foi mais ou menos de onde eu vim, mas em termos do que eu gosto mais, do que diria terra. Há mais prazer em conduzir sobre terra, pode manobrar o carro para fazer mais coisas, tem um aspecto ‘fresco’ e dá-nos um feeling melhor.”