Entrevista a Timo Salonen: AutoSport 4ª feira nas bancas

Podem não vislumbrar à primeira, mas o Senhor da foto chama-se Timo Salonen, que certamente do lado de lá da câmara do PC, na Finlândia, foi entrevistado pelo Nuno Branco de cigarro na mão. Ao volante do 205 Turbo 16, Salonen foi curiosamente, o piloto com mais vitórias durante a era dourada do Grupo B. Não perca na 4ª Feira no jornal AutoSport, uma extensa entrevista ao Campeão Mundial de Ralis de 1985.