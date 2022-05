Entrevista a Michele Mouton no jornal AutoSport | AutoSport

Esta semana na edição impressa do AutoSport damos à estampa uma longa entrevista a Michéle Mouton, quando se cumpriram precisamente 40 anos da sua vitória no Rali de Portugal, em 1982, que recordou na Gala WRC50, realizada em Portugal. Uma conversa absolutamente a não perder com uma mulher que vingou num desporto dominado por homens, tendo há 40 anos ficado a um pequeno passo de se tornar campeã do mundo.