Morreu Manuel Coentro: a sua última entrevista ao AutoSport

Como é que os automóveis entram na sua vida?

Posso dizer que sempre estive ligado aos automóveis. Nomes como o de Mané Nogueira Pinto faziam parte dos meus amigos de infância e os automóveis eram uma presença constante. Fomos crescendo e convivendo na Paulistana, um café que ficava ao cimo da Avenida Fontes Pereira de Melo e fazia um belíssimo café de saco. Era aí o ponto de encontro da ‘malta’, onde paravam o José Lampreia, o Jorge Nascimento, o Jocames, entre muitos outros. Começámos por participar em algumas provas na brincadeira, chegando a ir quatro dentro do carro e, antes de chegar ao controlo, saíam dois, controlávamos e íamos apanhar os restantes mais à frente. Nessa altura, o automobilismo era diferente, as provas decidiam-se nos controlos horários e não pensávamos em classificações. Muita gente participava por causa dos copos e da brincadeira…

Até que, em 1967, decide participar a sério num rali, e logo no TAP…

É verdade. Dei comigo a pensar que podia fazer qualquer coisa com o carrito que tinha na altura, um Volkswagen 1500. Nesse ano surgiu a primeira edição internacional do TAP e achei que talvez fosse engraçado participar. Fui à VW pedir apoio e os tipos aceitaram. Durante mais de um ano, assistiram-me o carro. Com a assistência paga, incluindo os pneus, estava mais à vontade para encarar as provas como queria.

Na altura, a minha profissão de engenheiro de sistemas na IBM, ocupava-me muito tempo, pelo que aproveitava os fins de semana para reconhecer os locais por onde passaria o Rali TAP. Para essa prova, convenci o Manuel Moreira, que era o ‘apoderado’ do José Lampreia, a ser o meu navegador. Nessa altura, a única forma de reconhecer o percurso era através do regulamento, que trazia o itinerário. Não havia ainda Road Book e quem não conhecesse os locais, perdia-se com facilidade. Os troços cronometrados estavam a nascer e os ralis eram decididos nos controlos horários, onde tínhamos que andar em ritmo de troço cronometrado já que se roubavam’ quilómetros em cada setor.

Esse método de ‘roubar’ quilómetros, obrigava a alterar radicalmente o andamento?

‘Roubar’ quilómetros significava que, num setor, cujo caderno referia ter 20 km, tinha na verdade 30, o que nos obrigava a andar sempre a fundo para penalizar o menos possível. O objetivo era dificultar a prova e trazer interesse do ponto de vista desportivo. Mesmo em Sintra, onde era mais difícil ‘roubar’ quilómetros, colocavam-se controlos de 3 em 3 km, para cumprir em 3 minutos, o que daria uma média de 60 km/h. Mas, na verdade, as distâncias acabavam por ser de 3,8 ou 3,9 km, obrigando os pilotos a andar no máximo para não penalizar. Com o nascimento das Provas de Classificação, esta prática acabou por cair, passando a ser as PEC a definir a classificação.

A sua participação no TAP de 1967 teve, depois, continuidade?

Ainda fiz mais três ou quatro ralis até o carro gripar, mas a minha vida profissional não deixava muito tempo para os automóveis e parei de fazer ralis, continuando, no entanto, a frequentar a Paulistana e a conviver com a gente do meio.

Como surge a oportunidade de experimentar o papel de navegador?

Em 1969, o Jorge Nascimento desafiou-me a ir com ele à Volta à Madeira. Disse-lhe que nunca tinha lido notas, ao que ele respondeu que não fazia mal, que nos iríamos entender. A prova acabou por ser curta para nós, já que o motor do BMW 2002 gripou e fizemos apenas 7,5 km, porque o mecânico se havia esquecido de apertar a tampa do reservatório do óleo. A partir daí, comecei a fazer ralis ao lado do Nascimento, com quem me entendia bem, e construí uma sólida amizade. Fizemos o campeonato de Grupo 1 em 1970 e acabámos por vencer. Na altura, as provas eram interessantes porque nos batíamos com os Grupos 2 e 3 e acabámos por ganhar ainda uma prova à geral, nos Açores.