Entrevista a Carlos Sainz: Autosport 4ª feira nas bancas | AutoSport

Esta semana, na edição em papel do Autosport, entrevistámos Carlos Sainz, numa nova conversa levada a cabo pelo Nuno Branco, que não vai deixar ‘escapar’ nenhum dos grandes ‘tubarões’ dos ralis. E há mais surpresas para breve, na forja.

El Matador falou de muita coisa, como tudo começou, a estreia em Portugal, o que gosta do nosso país e os muitos amigos que cá tem, como uma atitude de Cesare Fiorio o motivou ainda mais, não deixando de fora sequer as suas histórias com Colin McRae.

Absolutamente a não perder, 4ª Feira nas bancas, e também nos Exclusivos do Autosport Online.