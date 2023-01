Emil Lindholm: defesa do título do WRC2 começa na Suécia, objetivo é renovar | AutoSport

Depois do triunfo no WRC2 em 2022, a temporada de Emil Lindholm arranca no Rali da Suécia, com Lindholm e Reeta Hämäläinen, a permanecer na mesma classe em 2023.

A dupla vai correr com o novo Skoda da Toksport WRT, e o seu objetivo é revalidar o título do WRC2 o que não esperavam conseguir em 2022: “chegou um ano antes, mas não muda as nossas ambições, o nosso objetivo é repetir o triunfo no campeonato”, disse o piloto que depois da Suécia vai ao México e só depois daí decide os ralis que vai fazer daí para a frente: “este ano há novos e experientes pilotos, temos certamente uma época difícil pela frente, pois haverá muito maior pressão entre os pilotos da frente”, disse Lindholm.