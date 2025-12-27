Elliot Delecour no Monte Carlo com um Toyota GR Yaris Rally2

Filho de François Delecour sobe de categoria 31 anos após vitória lendária do pai na prova monegasca

Elliot Delecour regressará ao Rali de Monte Carlo em 2026, desta vez ao comando de um Toyota GR Yaris Rally2, numa participação que marca um passo significativo na sua carreira em ascensão. O jovem piloto, que na sua estreia em 2025 venceu a categoria RC4, sobe agora de categoria competitiva 31 anos após o seu pai, François Delecour, ter conquistado a vitória absoluta na prova monegasca.

Elliot Delecour iniciou a sua participação no Rali de Monte Carlo 2025 de forma impressionante. Ao comando de um Opel Corsa Rally4, conquistou a vitória na categoria RC4, consolidando as suas credenciais como talento emergente no automobilismo francês. Este desempenho inicial resultou numa oportunidade inesperada e num progresso acelerado na hierarquia competitiva do WRC2, a segunda divisão do WRC.

Transição para WRC2: confirmação da Toyota

Após expressões iniciais de pessimismo quanto à participação em 2026, Delecour recebeu a confirmação da sua participação como um “presente de Natal com antecedência”.

A navegadora que acompanhará Delecour será Sabrina De Castelli, que já navegou François Delecour, pai de Elliot, e também no Rali de Monte Carlo.

O legado de François Delecour

A vitória de François Delecour no Rali de Monte Carlo permanece como um marco significativo na história dos ralis franceses, já que depois do seu infortúnio de 1991, quando tinha o rali ganho antes de furar na descida do Turini, terminando o troço a chorar convulsivamente, trinta e um anos depois do seu triunfo de 1994, o seu filho segue agora os passos paternos numa das mais lendárias provas do WRC, numa categoria superior e com recursos de uma estrutura de fábrica (Toyota).

Esta progressão representa não apenas uma evolução natural na carreira de Elliot, mas também um teste de capacidade de replicar o sucesso paterno num palco de pressão extrema. A simples pressão de ser um “filho de…” é suficiente para complicar a vida ao jovem, se não souberem gerir essa situação, e lhe colocarem pressão excessiva sobre os ombros.

FOTO Instagram eliott.delecour