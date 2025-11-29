Elfyn Evans vice-campeão pela quarta vez no WRC: “consistência é uma força, mas preciso de mais risco”

Elfyn Evans (Toyota) terminou pela quarta vez em segundo no Mundial de Ralis, terceira face a Sébastien Ogier, que o superou por quatro pontos na Arábia Saudita. Líder em 10 das 14 provas, o galês lamentou duelos chave perdidos, em declarações ao Dirtfish: “Japão, Chile e Canárias contra o Seb foram decisivos. Estávamos perto da vitória, mas não concretizamos – esses pontos fizeram a diferença.”​

Evans só superou Ogier no Rali da Europa Central, onde um furo e o consequente acidente ditou a ‘queda’ do francês. Elogiado pelo rival – “Só há grande campeão com grande opositor; foste superforte até à última especial” –, o vice admite falhas: “Perdi batalhas chave onde saí por baixo.”​

De olhos em 2026, Evans aponta melhorias: “Preciso de mais risco, mas a consistência é uma força minha. Com três ex-campeões atrás, não é mau. O Seb esteve noutro nível – para o bater, serve mais agressividade.”​