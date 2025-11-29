Elfyn Evans vice-campeão pela quarta vez no WRC: “consistência é uma força, mas preciso de mais risco”
Elfyn Evans (Toyota) terminou pela quarta vez em segundo no Mundial de Ralis, terceira face a Sébastien Ogier, que o superou por quatro pontos na Arábia Saudita. Líder em 10 das 14 provas, o galês lamentou duelos chave perdidos, em declarações ao Dirtfish: “Japão, Chile e Canárias contra o Seb foram decisivos. Estávamos perto da vitória, mas não concretizamos – esses pontos fizeram a diferença.”
Evans só superou Ogier no Rali da Europa Central, onde um furo e o consequente acidente ditou a ‘queda’ do francês. Elogiado pelo rival – “Só há grande campeão com grande opositor; foste superforte até à última especial” –, o vice admite falhas: “Perdi batalhas chave onde saí por baixo.”
De olhos em 2026, Evans aponta melhorias: “Preciso de mais risco, mas a consistência é uma força minha. Com três ex-campeões atrás, não é mau. O Seb esteve noutro nível – para o bater, serve mais agressividade.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI