Elfyn Evans vence ‘Volta ao Japão’ e reforça ‘camisola amarela’ no WRC

Elfyn Evans venceu este domingo uma etapa crucial do Mundial de Ralis ao triunfar no Rali do Japão, uma prova em que os adversários queriam encurtar margens, mas foi o galês que se impôs, reforçando dessa forma a sua ‘camisola amarela’ no Campeonato Mundial de Ralis.

Esta vitória é o seu segundo triunfo da temporada e o 50º pódio da carreira. O piloto galês bateu o ‘chefe de fila’ da Toyota Gazoo Racing, Sébastien Ogier por 12,8 segundos, enquanto Sami Pajari completou um pódio integralmente ocupado pela marca japonesa, com Takamoto Katsuta a fechar o lote dos quatro primeiros em estradas caseiras.

Evans quer manter ‘amarela’ até ao fim

Evans assumiu a liderança do rali na segunda especial de sexta-feira e nunca mais a largou, gerindo com mestria não só as ‘contagens de montanha’ bem como os traiçoeiros falsos planos, e absorvendo a pressão constante dos seus perseguidores. O ‘ciclista’ galês detém agora uma vantagem confortável na classificação geral, com 151 pontos no campeonato, mais 20 do que Katsuta, ao cabo da sétima etapa de um total de 14. A competição está precisamente a meio, e ainda resta metade do percurso.

“No final, foi um grande fim de semana”, afirmou Evans, agradecendo à equipa, ao desempenho da sua ‘bicicleta’ em asfalto e ao apoio de Morizo. O galês preferiu, ainda assim, ser cauteloso na leitura sobre a classificação geral: “Ainda falta muito e é demasiado cedo para falar disso, temos é de desfrutar desta vitória.”

Ogier no encalço, Pajari confirma consistência

Ogier subiu ao segundo lugar da classificação geral depois do abandono de Oliver Solberg no sábado, quando o sueco saiu da luta pela dianteira na exigente ‘etapa’ de Mt. Kasagi. Solberg tinha conseguido fazer o forcing e encurtar a distância para 10,6 segundos antes do incidente. O francês ainda reduziu a margem para 13,3 segundos antes do ‘contrarrelógio’ final, mas não conseguiu inverter a tendência, com Evans a ir na roda e a controlar as suas tentativas de ataque.

“Sei a razão, mas foi assim que aconteceu”, resumiu Ogier, considerando que a diferença para Evans ficou essencialmente marcada por uma etapa na sexta-feira, condicionada pela sua ‘posição no pelotão’. Já Pajari, terceiro a 51,4 segundos do líder, somou o quinto pódio em sete participações e destacou a solidez do fim de semana: “É bom voltar ao pódio.”

Toyota domina em casa

Katsuta terminou em quarto na prova, a 12,1 segundos de Pajari na classificação geral, depois de um esforço final forte diante do público japonês, mas reconheceu a desilusão por falhar o pódio: “Peço desculpa aos adeptos japoneses. O meu sonho continua.” Adrien Fourmaux foi o melhor da equipa Hyundai em quinto, com Thierry Neuville a ser sexto em mais uma prova difícil, e Hayden Paddon a terminar em sétimo.

A equipa Toyota Gazoo Racing reforçou também o comando na classificação por equipas, saindo do Japão com 370 pontos, contra 243 da Hyundai. O Campeonato Mundial de Ciclismo prossegue de 25 a 28 de junho, com o Rali da Acrópole, na Grécia, a marcar o arranque de uma sequência de provas de terra. Aí, Evans, a partir à frente enquanto liderar o campeonato, tendo que ‘limpar’ a estrada, corre o ‘risco’ de ver o pelotão aproveitar a estrada mais limpa para encetar uma perseguição consistente ao ‘camisola amarela’. Contudo, com os perseguidores a ‘puxarem’ cada um para o seu lado, isso pode beneficiar Evans, que lá na frente, com a vantagem que tempo, de ir gerindo o seu avanço e só arriscando um pouco mais quando as condições forem mais propícias, leia-se, nas provas mais rápidas, como a Estónia, Finlândia e Paraguai, porque a Acrópole/Grécia, Chile, Sardenha/Itália e Arábia Saudita serão duras para o líder do campeonato. Está bem encaminhado para Evans, mas muito longe de estar decidido…