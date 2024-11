Elfyn Evans vence Rali do Japão,Toyota Campeã de Construtores

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) terminam finalmente o ano com um triunfo. O galês vence o Rali do Japão e a sua equipa confirma o título de Construtores na Power Stage. A Hyundai fica com o título de Pilotos, o que aconteceria de qualquer forma, a questão era apenas de saber com que piloto, mas o despiste de Ott Tanak na PEC17 entregou de imediato o ceptro para Neuville.

Com o abandono do estónio, as contas complicaram-se muito para a Hyundai, que passou a ficar basicamente em igualdade de circunstâncias com a Toyota, virtualmente, claro porque as contas só são efetivas no fim, mas sem Tanak, e os pontos que este ‘reservou’ sábado, todos os outros subiram de posição e as contas mudaram radicalmente, com a Toyota a confirmar os números já na última especial.

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) foi segundo com Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) a terminarem no pódio.

Na PEC 18, depois do abandono de Ott Tänak, a Toyota passou a ficar muito bem posicionada na luta pelo título de construtores, que passaram a estar virtualmente em igualdade pontual, mas tudo estava por decidir devido ao super domingo e a PowerStage. Evans liderava na frente de Ogier, seguia-se Fourmaux e Katsuta em quarto. No WRC2, o finlandês Sami Pajari ontinuava a fazer uma gestão perfeita da sua prova.

N troço seguinte, PEC 19, o campeonato de construtores estava completamente relançado, Tänak perdia s pontos de sábado, a Hyundai recuperava Mikkelsen.

Os dois construtores estavam praticamente em pé de igualdade. Nas classificações do super Domingo, a Hyundai estava bem encaminhada para uma dupla classificação e tudo iria resumir à Power Stage.

Na PEC20 o mais registo mais rápido foi estabelecido por Takamoto Katsuta, três décimos à frente de Adrien Fourmaux. Andreas Mikkelsen foi o terceiro mais rápido, enquanto Thierry Neuville foi apenas sexto, assumindo a liderança deste super-campeonato. No campeonato dos construtores, a situação mantém-se inalterada, com a Hyundai e a Tänak empatadas em pontos.

.