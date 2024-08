Elfyn Evans testou pneus para a Hankook

Elfyn Evans realizou um teste de pneus da Hankook como preparação para a próxima temporada do WRC. O teste foi realizado num conhecido troço do Rali da Catalunha, Riudecanyes. Como se sabe, a Hankook será a fornecedora oficial de pneus da WRC a partir de 2025.

Apesar de a próxima prova do WRC ser em terra, Evans realizou o teste em asfalto para auxiliar no desenvolvimento dos pneus da Hankook, onde as equipas não podem fazer alterações nos seus carros, para além dos pneus fornecidos. Este troço já não volta tão cedo a ser usado no WRC porque a Espanha regressa ao calendário da WRC em 2025, mas a prova será realizada nas Ilhas Canárias. Há a possibilidade de alternância entre as duas regiões nos próximos anos, mas para já o destino serão as ilhas do Oceano Atlântico. Só um pormenor, as estradas por onde passa o Rali da Madeira são bem mais giras. E são só 520 Km mais a norte…