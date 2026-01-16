Elfyn Evans prevê nova luta intensa pelo título do WRC em 2026: “quero arriscar mais“

Elfyn Evans antecipa uma nova disputa acesa pelo título do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) em 2026, com o nível competitivo a manter-se elevado mesmo sem Kalle Rovanperä e Ott Tänak. O piloto galês da Toyota, vice-campeão pela quinta vez em 2025, prepara nova tentativa de conquistar o primeiro título mundial.

Alterações nos planteis das equipas de topo

Rovanperä, bicampeão mundial, optou por competir em monolugares, enquanto Tänak, vencedor em 2019, entra em ano sabático. O lugar do finlandês na Toyota foi ocupado por Oliver Solberg, campeão WRC2 em título, autor de vitória no Rally da Estónia em 2025. Sébastien Ogier, actual campeão, regressa em 10 rondas, iniciando o seu programa já em Monte Carlo.

Na Hyundai, Adrien Fourmaux ganha estatuto ao lado de Thierry Neuville, com Dani Sordo, Esapekka Lappi e Hayden Paddon a partilharem o terceiro carro.

Expectativa de ritmo elevado mantido

Evans rejeita ideia de quebra no nível geral. “Perder dois candidatos ao título reduz teoricamente a percentagem de rivais, mas não altera o ritmo próximo de todos”, afirmou o galês, destacando o potencial de Solberg para vitórias em Rally1.

Análise da época 2025 e plano para 2026

Com seis pódios consecutivos como vice-campeão e vitórias na Suécia e no Quénia, Evans obteve seis primeiros lugares em 14 provas. Revelou pontos débeis em pisos de terra secos – Portugal, Sardenha e Grécia -, onde a performance caiu. Para 2026, aponta melhorias na afinação base e maior agressividade estratégica, sem alterar a abordagem geral: “Todos os pontos contam. Talvez precise de tratar Ogier de forma diferente agora. Em terra, fui calculista em demasia; quero arriscar mais onde importa”, referiu Evans. O arranque em Monte Carlo, na próxima semana, marca o início da temporada.