Elfyn Evans otimista após pódio no Rali de Monte-Carlo

O piloto da Toyota, Elfyn Evans, saiu do Rali de Monte Carlo com o seu melhor resultado no evento, o segundo lugar, e o galês está satisfeito com o que considera ser um sólido início de época.

Evans liderou a prova de abertura da época durante três especiais na manhã de sexta-feira, antes de o seu companheiro de equipa Sébastien Ogier passar e permanecer na frente até ao final. O francês está, naturalmente, a realizar um programa parcial até 2025, o que deixa Evans como o líder de facto da série na segunda ronda, na Suécia, no próximo mês. Refletindo sobre o evento, Evans disse que: “este foi um Rali de Monte-Carlo típico, um pouco mais extremo do que nos últimos anos e foi um fim de semana verdadeiramente desafiante. Estou muito contente por chegar ao fim com um bom número de pontos.”

Tal como os seus colegas concorrentes, Evans não hesitou em sublinhar que a neve e o gelo durante a noite complicaram ainda mais a última etapa de domingo: “O domingo começou com condições muito complicadas. Fizemos uma alteração no último momento para usar quatro pneus com pregos e não tinha a certeza se era a decisão certa. No final, parece que não havia muita diferença entre as duas escolhas e tivemos uma Power Stage bastante emocionante para terminar”, disse Evans que pregou um susto a toda a equipa Toyota quando quase saiu de estrada na Power Stage, quando deslizou e embateu nas barreiras perto do final da última especial: “Tivemos um momento difícil a algumas curvas do fim, mas felizmente conseguimos safar-nos.”