Elfyn Evans: ” O Seb andou muito e acabou num campeonato só dele”

Elfyn Evans e Scott Martin chegaram a liderar a prova, mas um forte ataque de Sébastien Ogier fê-los perceber que mais valia assegurar o segundo lugar…

Elfyn, falaste muito em hesitações neste rali, porquê?

“Em comparação com o ano passado, também não me relacionei bem com os pneus. Digamos, senti falta da progressividade e de mim próprio, não me senti 100% confiante. O Seb estava obviamente a andar muito, muito bem e acabou por acabar num campeonato só dele. Vi o tempo e isso foi frustrante, mas não me senti suficientemente confiante para correr riscos. Não me senti suficientemente confortável para o fazer. Senti que os riscos eram demasiado elevados, mas por outro lado sabemos que se queremos lutar pelo título, vamos ter do fazer nas próximas provas”.



Quanto é que ainda se pode aprender com o Seb?

“Aprendi muito com ele em algumas épocas como companheiros de equipa. Sinceramente, não sei, mas sei que vamos na curva certa, mas ele ainda pode virar a agulha quando precisa, por isso, talvez haja um pouco mais de aprendizagem a fazer. Ensinar-lhe a ele? Não conheço ninguém que possa ensinar alguma coisa ao Seb. Mas podemos sempre tentar…”



O Rali do Ártico é o próximo, o que pensas disse, Elfyn?

“Tivemos um pneu novinho em folha para aqui e um pneu novinho em folha para o Ártico. Tivemos o Rally Suécia durante alguns anos e a maioria deles, com, digamos, condições que não eram tão frias, por isso há esses dois fatores a ter em conta para o Ártico. Pode ser ligeiramente diferente e haver melhores condições de inverno [na Lapónia] por isso, claro, haverá um pouco de aprendizagem a fazer para que o carro trabalhe com um pneu novo nessas condições, e isso vai ser a chave para um bom resultado nessa prova.”



Qual foi a diferença para a Seb este fim-de-semana?

“Ele foi muito, muito forte este fim-de-semana. Ele próprio o disse, foi ultra-confiante e teve uma sensação muito boa no carro, mas conduzimos o mesmo carro, por isso não há desculpa! Apenas não senti o mesmo nível de confiança e não me senti pronto a forçar o andamento para o mesmo nível, e isso fez a diferença. Ele estava muito confiante e muito rápido”.