Elfyn Evans bem lançado no WRC 2025, mas falta meia época…

O campeonato segue para as rápidas estradas de terra do Rali da Estónia, já na próxima semana, de 17 a 20 de julho.

“Com certeza [marcar pontos em todas as rondas é como se vence um título], mas também sente que precisa estar regularmente no pódio, então vamos ver”, acrescentou.

À medida que se chegou ao meio do campeonato, Evans acumulou uma média de pontos de 21,4 por ronda – o que é superior aos dois campeões anteriores, Thierry Neuville e Kalle Rovanperä, neste ponto da temporada em 2024 e 2023, respetivamente. Curiosamente, Neuville venceu o título no ano passado – uma temporada de 13 rondas – com uma média de pontos de 18,6, enquanto Rovanperä triunfou em 2023 com uma média de 19,2 pontos por ronda.

“Foi um fim de semana difícil com condições muito difíceis, mas conseguimos evitar problemas e terminar em quarto lugar novamente – e também conseguimos alguns pontos de super domingo para completar a contagem e suavizar o golpe em comparação com os nossos rivais.

No fim de semana passado na Grécia, Evans conduziu mais uma vez de forma inteligente para evitar danos nos pneus ou problemas mecânicos, enquanto beneficiava do infortúnio dos outros, para terminar em quarto lugar em condições extremas.

No entanto, o galês tem conduzido de forma inteligente em condições difíceis para somar um sexto lugar (Portugal) seguido de dois quartos lugares na Sardenha e na Grécia para manter o seu forte início de temporada, que incluiu vitórias na Suécia e no Quénia.

Elfyn Evans diz que emergiu de um potencialmente desafiante Rali da Grécia “a cheirar a rosas” após uma condução inteligente para permanecer no topo da classificação do WRC.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros