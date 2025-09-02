Elfyn Evans assume que teve sorte com liderança alargada no WRC
Elfyn Evans, piloto da Toyota, admitiu que teve “sorte” no Rali do Paraguai, onde viu a sua liderança no Campeonato do Mundo de Ralis ser alargada. Apesar de não ter o ritmo dos seus colegas de equipa, o galês beneficiou de uma série de circunstâncias favoráveis, terminando a prova em segundo lugar.
Evans, que se debateu com a falta de velocidade nas desafiantes especiais de terra, terminou o rali atrás do seu colega de equipa, o vencedor Sébastien Ogier. Contudo, o seu principal rival na luta pelo título, Kalle Rovanperä, também teve dificuldades. A vantagem de Evans sobre Rovanperä subiu de três para sete pontos, em grande parte devido a uma reviravolta no último troço do rali.
Ogier, que se preparava para assumir a liderança do campeonato, foi surpreendido por uma forte chuvada na Power Stage. A chuva abrandou o francês, limitando a sua pontuação no “Super Domingo” a apenas um ponto e permitindo que Evans e Rovanperä mantivessem as suas posições no campeonato.
“Em comparação com o Seb, fomos definitivamente mais afortunados”, reconheceu Evans, que conseguiu segurar o segundo lugar por apenas um segundo, à frente de Thierry Neuville. “Nós também fomos um pouco apanhados de surpresa e isso significou que não podíamos lutar com os outros. Mas conseguimos aguentar-nos em frente ao Thierry, então no final foi aceitável”, acrescentou.
O piloto da Toyota capitalizou os problemas dos seus adversários, como Ott Tänak e o já referido Rovanperä. O abandono de Adrien Fourmaux após a Power Stage também contribuiu para a sua posição. “Obviamente, o fim de semana não foi o que queríamos, mas o facto de estarmos presentes no final deu-nos o resultado”, admitiu Evans.
Com 198 pontos, Evans segue agora na frente do campeonato, à frente de Rovanperä (191) e Ogier (189). O próximo desafio será o Rali do Chile, onde o piloto irá enfrentar a difícil tarefa de ser o primeiro carro na estrada. Contudo, Evans mantém-se otimista. “Se chover no Chile, a situação não é muito diferente do que em Gales, por isso, na verdade, não é assim tão mau ser o primeiro a partir.”
