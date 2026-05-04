Elfyn Evans abre a estrada em Portugal: “fazer o melhor possível e somar bons pontos”
Elfyn Evans parte para o Rali de Portugal como líder do Campeonato do Mundo de Ralis, com dois pontos de vantagem sobre o colega de equipa Takamoto Katsuta, num cenário que o obriga novamente a abrir a estrada nos pisos de terra com as implicações que isso sempre tem. Vencedor da prova portuguesa em 2021, o galês apresenta-se como um dos nomes fortes da Toyota numa ronda em que a posição na estrada poderá voltar a ser determinante.
Liderança reforçada após as Canárias
Evans saiu do Rali Islas Canarias com um resultado sólido e uma boa soma de pontos, suficiente para recuperar a liderança do campeonato. O piloto reconheceu que esse desfecho foi positivo para as contas do Mundial, embora traga consigo a desvantagem de ser o primeiro a enfrentar as especiais portuguesas.
Experiência e adaptação às condições
“Saímos do Rali Islas Canarias com uma boa quantidade de pontos, o que foi positivo para o campeonato, mesmo que isso signifique abrir a estrada outra vez em Portugal este ano”, afirmou Evans. O britânico sublinhou, ainda assim, que essa é uma realidade com a qual já está habituado a lidar em Portugal, onde tem rodado em primeiro várias vezes nos últimos anos.
Evans alertou também para a imprevisibilidade meteorológica da prova, lembrando que até os testes prévios foram marcados por condições variáveis. “Independentemente das condições, vamos concentrar-nos apenas em fazer o melhor trabalho possível e continuar a somar bons pontos”, resumiu, mantendo o foco num rali que pode pesar na luta pelo título
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