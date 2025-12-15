Eifel Rallye Festival reforça aposta ambiental e anuncia novidades para 2026

O MSC Daun, organizador do ADAC Eifel Rallye Festival, cumpriu o seu compromisso ambiental plantando 200 novas árvores em Daun no final de novembro, uma por cada participante e viatura de organização da edição de 2025. Esta ação de reflorestação visa compensar a pegada de carbono e criar o futuro “Bosque MSC Daun” com espécies resilientes às alterações climáticas. Cerca de 30 voluntários participaram na iniciativa, reforçando que desporto motorizado e ambiente são compatíveis. Além disso, o festival já canalizou mais de 83 mil euros para causas sociais.

Edição 2026 com o mote “To the 60s and back”

A próxima edição do Eifel Rallye Festival, agendada para 23 a 25 de julho de 2026, terá como tema central “To the 60s and back”, promovendo uma viagem acelerada por 60 anos de história dos ralis. Estão previstos cerca de 170 carros históricos, originais ou fielmente reconstruídos, que formarão o maior “museu rolante de ralis” da Europa e deverão atrair novamente dezenas de milhares de adeptos à região da Vulkaneifel.​

Responsável pela seleção do pelotão, Reinhard Klein, líder do grupo Slowly Sideways, explica que a ordem de partida irá espelhar o conceito: o alinhamento começará com máquinas mais antigas, avançando cronologicamente até chegar ao núcleo dos anos 60 a meio do campo, e regressando depois aos modelos mais recentes em direção ao final da lista. As inscrições para a edição de 2026 abrem a 1 de fevereiro, com critérios exigentes destinados a garantir variedade e autenticidade histórica.​

Nova especial “Hillesheimer Land” amplia oferta para equipas e público

Para 2026, o organizador introduz também uma nova especial de demonstração, “Hillesheimer Land”, localizada perto de Walsdorf, com o objetivo de oferecer às equipas um percurso ainda mais diversificado e, sobretudo, aumentar o número de zonas de espetáculo disponíveis para os adeptos na etapa de sábado. A configuração do troço foi desenvolvida em articulação com as autarquias locais, num processo que Anschütz qualifica como “muito positivo”, e está apenas pendente da aprovação final das autoridades competentes.​

Caso seja validada, a nova classificativa será utilizada no início de cada uma das duas passagens de sábado, reforçando a atratividade do programa num fim de semana que continua a assentar em percursos de demonstração, sem cronometragem competitiva, mas com forte componente de espetáculo e preservação da memória do rali internacional.