Eifel Rallye Festival: o regresso da lenda e o AutoSport vai lá estar…

A 13.ª edição do ADAC Eifel Rallye Festival, agendada para esta semana, de 24 a 26 de julho, é um dos eventos mais aguardados no calendário do desporto automóvel. O que é reconhecido como o maior museu de ralis “em movimento” volta a transformar Daun e a pitoresca região de Vulkaneifel num ponto de encontro internacional para o mundo do rali histórico.

Festa começa na quinta-feira

A quinta-feira, 24 de julho, é dedicada ao “Daun Town Day”, um dia especial que convida os fãs a uma experiência de proximidade com os veículos e as equipas na Rally Mile de Daun. Os destaques incluem a inspeção técnica pública dos carros, seguida da apresentação de todos os veículos e equipas na rampa de partida. A sessão de autógrafos com as estrelas do rali e a noite de boas-vindas, que culmina com um cinema de ralis ao ar livre, completam o programa deste dia inaugural.

A emoção dos troços: sexta e sábado na Vulkaneifel

Na sexta-feira e no sábado, mais de 160 carros de rali, originais ou reproduções fiéis, proporcionarão um espetáculo visual e acústico inesquecível nas etapas de demonstração na Vulkaneifel. Entre as etapas, a Rally Mile de Daun mantém-se como um ponto central para os fãs observarem os veículos e as equipas de perto.

A lista de presenças é impressionante, incluindo o patrono Thierry Neuville, os campeões mundiais Stig Blomqvist e Nicky Grist, a vencedora do Dakar Jutta Kleinschmidt, e campeões alemães como Reinhard Hainbach, Harald Demuth, Kalle Grundel, Ruben Zeltner e Mark Wallenwein.

A área VIP contará ainda com a presença de John Buffum (quatro vezes campeão de ralis nos EUA), Kim Boisen (campeão dinamarquês Histo), Bruno Ianiello (cinco vezes campeão suíço de montanha), Philippe Camandona (campeão suíço), Jorge Ortigão (vice-campeão português) e Ryan Champion (vice-campeão britânico).

A estes juntam-se a lenda do “Carocha” Herbert Grünsteidl, a lenda do Safari Mike Kirkland, a lendária co-piloto Yvonne Mehta e Niki Schelle, bicampeão do DRM 2WD e estrela de televisão.

Audi RS Q e-tron vencedor do Dakar em ação

Uma das maiores novidades do festival é a estreia do Audi RS Q e-tron, o carro vencedor do Dakar de 2024. Habitualmente restrito a museus, este veículo inovador não estará apenas em exposição na Rally Mile, mas será conduzido pela “rainha do Dakar” Jutta Kleinschmidt e pela sua experiente co-piloto Fabrizia Pons nas especiais de rali da Vulkaneifel. Os fãs podem esperar um espetáculo visual e acústico, com a bateria de alta voltagem a ser carregada por um motor de corrida 2.0 TFSI, que emite um som distintivo. Timo Witt, chefe da coleção de veículos históricos da Audi, promete uma “estreia imperdível”. A Audi Tradition também trará um Audi Sport Quattro S1 original, que será conduzido nas etapas por Harald Demuth.

50 Anos da 1ª vitória da Toyota no WRC e visitas ao Museu

Este ano marca o cinquentenário da primeira vitória da Toyota no Campeonato Mundial de Ralis (WRC) como equipa de fábrica. Em 1975, o pequeno Toyota Corolla Levin, com Hannu Mikkola ao volante, surpreendeu ao vencer o Rali dos 1000 Lagos. Para celebrar este marco, o TGR-E Motorsport Museum em Colónia, que exibe uma coleção única de carros de rali, Fórmula 1 e resistência da Toyota, oferecerá duas visitas especiais guiadas para os fãs do Eifel Rallye Festival.

Novidade na Eifel: O RSCC Distomo e o Legado do Grupo S

Cerca de quarenta anos após a interdição do Grupo S, surge agora uma réplica adequada para o desporto automóvel. Com a colaboração de John Wheeler, que desenvolveu o protótipo Ford RS200 Grupo S na altura, a RSCC concebeu um veículo totalmente novo, baseado nesse protótipo. O RSCC Distomo, batizado em homenagem à lendária especial do Rali da Acrópole, fará a sua estreia mundial no Eifel Rallye Festival, sendo apresentado ao público pela primeira vez no parque de assistência.

Protótipos Porsche 992 Rally GT: estreia em Daun

Yves Matton, antigo chefe de equipa da Citroën e gestor de ralis na FIA, trará para Daun dois protótipos Porsche 992 Rally GT. Estes veículos, os primeiros equipados com o recém-desenvolvido kit Porsche 992 Rally GT, cumprem os regulamentos atuais do R-GT e são baseados no Porsche 992 GT3 Cup MKI. Um dos protótipos será conduzido por Mark Wallenwein e Stefan Kopcyk, campeões alemães de ralis em 2012.

Concurso de Fotografia e Workshop: regista os melhores momentos

Após o sucesso do concurso de fotografia de 2024, que contou com 52 participantes e 258 fotos submetidas, os organizadores do Eifel Rallye Festival mantêm esta competição para a sua 13.ª edição. As condições de participação e o formulário de inscrição estão disponíveis em https://www.eifel-rallye-festival.de/de/Fotowettbewerb.html .

Além dos prémios habituais da RallyWebShop, o vencedor receberá um vale de 500 euros da TAMRON, fabricante de lentes.

Portugal presente: raridades caminho de Daun

Entusiastas de ralis, liderados por Pedro Ortigão, organizador do português RallySpirit (evento parceiro do Eifel Rallye Festival), levaram para Daun um camião repleto de raridades. Entre elas, um Datsun 240Z recém-reconstruído, semelhante ao que Rauno Aaltonen conduziu no Rali de Monte Carlo de 1972.

Também estarão presentes um Lancia Martini Integrale 16V de 1990, um Ford Escort WRC conduzido por Carlos Sainz em Portugal em 1997 e um Ford Escort conduzido por Hannu Mikkola no Rali de Monte Carlo de 1969.

Haverá ainda um Toyota Starlet, utilizado pela Toyota Portugal no início dos anos 80 e conduzido por Jorge Ortigão, pai de Pedro. Pai e filho conduzirão esta réplica fiel do Starlet original na Eifel.

Programa do Eifel Rallye Festival 2025

Quinta-feira, 24 de julho de 2025 (todos os eventos na Rally Mile, Daun)

A partir das 14h30: Inspeção técnica pública com apresentação dos veículos.

A partir das 18h30: Sessão de autógrafos.

A partir das 20h30: Noite de Boas-Vindas com cinema de ralis ao ar livre, cortesia do cineasta de culto Helmut Deimel.

Sexta-feira, 25 de julho de 2025

A partir das 9h40: Kelberger Land 1.

A partir das 13h42: Kelberger Land 2, seguido de Hochkelberg 1.

A partir das 18h01: Hochkelberg 2, parcialmente noturno.

Sábado, 26 de julho de 2025

Das 9h00 às 16h00: Várias troços na Vulkaneifel.

Entre os troços: Rally Mile Daun com muitas atrações.

A partir das 19h30: Rally Party na Rally Mile.