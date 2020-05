e-Vodafone Rally de Portugal 2020: Final entre Rhys Yates e Sean Johnston

Rhys Yates, piloto da Ford no WRC2 e Sean Johnston, piloto norte-americano que tem corrido no JWRC com a Ford são os finalistas do e-Vodafone Rally de Portugal 2020, depois de derrotarem, respetivamente, Marco Bulacia e Miguel Oliveira.

A final está marcada para amanhã, domingo, novamente às 20h00 de Portugal Continental.

Participaram vários pilotos portugueses, Zé Pedro fontes foi eliminando por Bulacia nos quartos-de-final, Miguel Oliveira bateu Bernardo Sousa, com o piloto português do MotoGP a perder a meia final para Yates.