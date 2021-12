E se Sébastien Ogier regressar novamente a tempo inteiro ao WRC? | AutoSport

Todos sabem que Sébastien Ogier deu por terminada a sua participação no Mundial de Ralis a tempo inteiro, tem previsto fazer em 2022 apenas algumas provas (ainda não está determinado quantas), mas esta pode não ser a despedida a tempo inteiro do WRC, já que tal como o francês disse ao Dirtfish, ainda é muito novo para dizer “nunca mais”. Basta ver, por exemplo, que Ogier só agora completa 38 anos, o seu antigo adversário, Sébastien Loeb tem 48 e ainda está “aí para as curvas”, como se espera que suceda com a M-Sport Ford no Rali de Monte Carlo.

Sendo verdade que Ogier chegou a um ponto em que já pensava demasiadas vezes no cansaço de realizar tantas provas, a verdade é que ele admite que isso pode mudar, e se isso suceder, podemos vê-lo novamente nos ralis a tempo inteiro: “Por vezes perde-se um pouco da excitação de ir às provas, e não pode ser assim”, disse à DirtFish, admitindo que quando se pensa demasiado nisso, talvez seja necessário um ‘reset’. Ao fim ao cabo e como admite: “não estou assim tão velho para os ralis”.

A acontecer, não seria novidade para ninguém, pois muitos pilotos de topo o fizeram no passado, entre eles, Tommi Mäkinen, Colin McRae, Sébastien Loeb. Provavelmente, porque chegaram a um ponto em que começam a sentir saudades dos ralis, e daí até ao regresso… é um ‘tirinho’.

Provavelmente vamos ver Sébastien Ogier nas pistas, em Le Mans, mas quase de certeza não se vai ‘divorciar’ dos ralis no final de 2022 (depois de realizadas mais algumas provas) mas se regressa a tempo inteiro só o tempo o dirá…

Se tem vontade de fazer, por exemplo, o Dakar, é outro tema interessante, mas para já o seu objetivo são as pistas e Le Mans.