E se Sébastien Loeb correr no WRC com a M-Sport? “Se o Malcolm precisar, porque não?”, diz Loeb

De acordo com declarações de Sébastien Loeb ao Dirtfish, o francês admite que se a M-Sport precisar dele para correr em part-time, está aberto a isso.

Depois de terminar o contrato com a Hyundai Motorsport, e apesar de deixar claro que está perfeitamente comprometido com a Prodrive para o Dakar e com a Extreme E, onde corre pela equipa de Lewis Hamilton, a X44, Loeb diz que se Malcolm Wilson precisar dele: “Porque não? Não pensei nisso, mas talvez! O mais importante para mim agora é o Dakar e a Extreme E, mas se alguém me ligar, se Malcolm (Wilson, M-Sport managing diretor) precisar de mim para um rali ou mais, porque não?” disse Loeb que com o Dakar teria sempre dificuldades com o Rali de Monte Carlo, mas tendo somente o Extreme E, com seis provas por ano, certamente há espaço para provas do WRC. Por exemplo, o ano passado ajudou a Hyundai a vencer os Construtores com o terceiro lugar na Turquia.