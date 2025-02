E assim nasceu o Lancia Stratosâ€¦ para os ralis

Cesare Fiorio é uma das figuras mais marcantes da história do desporto automóvel, não apenas pela sua liderança, mas pela forma intensa como vivia a competição. Começou com uma pequena equipa e transformou a Lancia numa referência nos ralis, contribuindo para a criação de verdadeiros ícones como o Lancia Stratos, o 037 e o Delta.

A sua abordagem às corridas era quase militar, traçando estratégias implacáveis para surpreender os adversários.

Entre os modelos que ajudou a tornar lendários, o Lancia Stratos destaca-se como um marco na história dos ralis, um carro que nasceu para a estrada a partir de um exercício de estilo que Bertone apresentou no Salão de Turim de 1970: “A minha ideia era ter um carro que fosse competitivo em todas as condições. Nós conseguíamos vencer na lama, na chuva, no nevoeiro, na neve, mas não conseguíamos bater os Alpine e os Porsche em asfalto. Quando vi o protótipo no Salão de Turim, pensei imediatamente que, se conseguíssemos por aquele carro a correr em ralis, não teríamos de esperar por condições adversas para ganhar ralis. Seríamos competitivos em todo o tipo de pisos. A história veio a provar que estava certo já que, com o Stratos, ganhámos em três anos consecutivos o campeonato do mundo de ralis. Um dos pontos mais críticos foi a escolha do motor a utilizar e decidi ir pessoalmente a Maranello falar com Enzo Ferrari, que nos cedeu o bloco do motor Dino V6 que viríamos a colocar transversalmente na carroçaria desenhada nos estúdios Bertone.