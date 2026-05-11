Duplo brinde de Neuville e Katsuta: os ‘mesmos copos’, outro desfecho…

Thierry Neuville assinalou a vitória no Rali de Portugal com uma publicação de tom simbólico nas redes sociais, em que recordou a frustração sentida após o Rali da Croácia e estabeleceu um paralelo com o triunfo alcançado este fim de semana em território português. O piloto belga da Hyundai partilhou duas imagens com Takamoto Katsuta, sublinhando que, desta vez, o brinde foi feito para celebrar uma vitória sua e não a do japonês.

A mensagem surgiu poucas horas depois de Neuville conquistar em Portugal a sua primeira vitória da época e de devolver a Hyundai aos triunfos no Mundial de Ralis, após um arranque de temporada dominado pela Toyota. O sucesso teve ainda um peso emocional acrescido, já que o próprio piloto admitiu que o resultado funcionou como resposta ao erro cometido na Croácia, onde viu escapar um triunfo que parecia ao alcance.

Na mensagem publicada online, Neuville explicou o significado das duas fotografias colocadas lado a lado. “A primeira fotografia foi tirada após o Rali da Croácia, onde tínhamos o champanhe pronto… mas, no fim, acabámos por celebrar a vitória do Taka”, escreveu. “A segunda é desta noite, onde voltamos a partilhar uma bebida com o Taka, mas desta vez para celebrar a nossa vitória em Portugal.”

O piloto acrescentou ainda uma felicitação à Toyota Gazoo Racing, elogiando “um fim de semana incrível, cheio de grandes batalhas”, antes de apontar já ao Rali do Japão com o desejo de voltar a brindar a um triunfo da Hyundai. A publicação foi interpretada como um gesto de descompressão e de reconciliação competitiva depois de duas provas emocionalmente intensas.

FOTO Facebook Thierry Neuville