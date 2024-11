Drama até ao último metro: como a Toyota virou o ‘jogo’ no Rali do Japão…

A história deste último dia do Rali do Japão pode bem ficar na história do WRC tantas e tão boas foram as voltas e reviravoltas que levaram ao título da Toyota no Mundial de Construtores, quando a Hyundai não só tinha chegado ao último rali do ano com 15 pontos de avanço para gerir face à equipa nipónica, como entrou para o último dia de prova com 11 pontos de avanço.

A questão entre Thierry Neuville e Ott Tanak ficou resolvida cedo quando o estónio saiu de estrada e com o abandono ficou impossibilitado de tentar recuperar os pontos que tinha de atraso para o belga que, assim que soube do acidente, percebeu que era campeão.

Mas esse acidente não resolveu só o título de pilotos, pois complicou e muito as contas da Hyundai nos Construtores…

Segundo a nova pontuação, um piloto só soma os pontos de sábado se terminar o rali, e quando desiste no domingo, todos os concorrentes atrás ‘sobem uma posição’. Portanto, as contas para o último dia dos Construtores estavam feitas com o pressuposto que Tanak somaria 18 pontos de sábado e Neuville, quatro. Só que o abandono de Tanak, passou esses 18 pontos para Evans, e tirou-os à sua equipa.

Portanto, a vantagem virtual de 11 pontos face à Toyota que a Hyundai tinha à entrada do último dia, esvaiu-se e tudo somado, as duas equipas entraram empatadas para a Power Stage, e quem somasse mais pontos como marca, ganhava o campeonato…

Thierry Neuville e Andreas Mikkelsen garantiram cedo os dois primeiros lugares no Super Domingo, pelo que antes da Power Stage estava tudo empatado entre a Toyota e a Hyundai.

Na Power Stage, Mikkelsen cometeu um erro, e esse foi o primeiro sinal do que estava para vir. Neuville foi segundo na Power Stage atrás de Ogier e o registo do francês foi o suficiente para a Toyota bater a Hyundai na luta pelo título.

Para Latvala, o que sucedeu foi “uma história espantosa”. Em declarações ao AutoSport inglês Latvala disse que “foi uma história incrível, acho que nunca vi uma história como esta, isto mostra como os ralis são ótimos, com este drama, foi luta até aos últimos metros. Foi, provavelmente, o dia mais difícil da minha carreira como chefe de equipa, porque foi um dia de grande nervosismo” disse Latvala, que estava uma ‘pilha de nervos’ durante a PowerStage.