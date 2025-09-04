Docussérie do WRC ‘More Than Machine’ nomeada para os International Motor Film Awards

Episódio ‘Legacy’ destaca trajetória inspiradora de Malcolm Wilson e da M-Sport/Ford

A aclamada docussérie do Campeonato Mundial de Ralis (WRC), ‘More Than Machine’, conquistou uma prestigiada nomeação para os International Motor Film Awards de 2025. O terceiro episódio da série, intitulado ‘Legacy’, foi selecionado na categoria de Melhor Episódio Documental, colocando em destaque a produção da Superlative Films ao lado dos melhores trabalhos cinematográficos do universo automóvel. A cerimónia de entrega de prémios terá lugar a 2 de outubro, no Alexandra Palace, em Londres.

‘More Than Machine’ foi lançada em agosto de 2024 como uma série documental de sete partes, oferecendo aos fãs um acesso sem precedentes aos bastidores da campanha de 2024 da M-Sport Ford no WRC. Produzida em parceria com a SafetyCulture, patrocinadora da equipa, e pela Superlative Films, a série acompanhou o quotidiano dos pilotos, engenheiros, técnicos e outros membros da equipa ao longo das 13 rondas da temporada do WRC.

‘Legacy’: Uma homenagem a Malcolm Wilson e à M-Sport

O episódio nomeado, ‘Legacy’, foca-se na figura do fundador da M-Sport, Malcolm Wilson OBE, e no seu trabalho notável na construção da empresa ao longo dos últimos vinte e cinco anos. Fundada em 1979, a M-Sport emprega atualmente mais de 200 pessoas da região de Cúmbria e opera a partir de uma oficina de 5.500 m² e uma pista de testes de 2,5 km em Dovenby Hall, perto de Cockermouth.

“O episódio nomeado chama-se ‘Legacy’, e isso deve-se ao facto de se focar no trabalho e nas conquistas incríveis de Malcolm Wilson nos últimos vinte e cinco anos, e em tudo o que ele fez para construir a M-Sport na empresa que é hoje”, explicou Rich Millener, Team Principal da M-Sport. “Esta é uma história que nunca foi vista pelo público do WRC, e ‘More Than Machine’ foi criada para contar exatamente este tipo de histórias. Estou muito contente que esta história, mais todas as outras histórias humanas da série, tenham cativado o público e nos permitido obter uma nomeação como esta.”

Millener acrescentou: “O WRC conta algumas das histórias mais emocionantes, tanto desportivas como pessoais, e estou muito contente que todo o trabalho árduo na realização desta série esteja agora a ser reconhecido. É um mérito para a SafetyCulture e para o WRC por terem tornado esta série possível.”

Luke Anear, Presidente Executivo da SafetyCulture, partilhou o seu entusiasmo: “Desde o momento em que experimentei o WRC pela primeira vez, pensei que era a forma mais incrível de motorsport do mundo. Conduzir no gelo, na neve, no asfalto e na terra, enquanto se está no ar e depois se reparam os próprios carros na berma da estrada, cria narrativas que eu sentia que tinham de ser contadas.

Mostrar o legado que resultou de décadas de esforço numa das formas mais duras de motorsport do mundo é um privilégio. A equipa fez um trabalho maravilhoso ao capturar as histórias cruas que fazem do WRC o teste definitivo do motorsport. A equipa da SafetyCulture esperava que a série ressoasse, e a nomeação continuará a motivar a equipa a continuar a documentar as histórias humanas do WRC.”

O reconhecimento dos International Motor Film Awards

Os International Motor Film Awards são reconhecidos como o evento mais prestigiado a nível mundial para a indústria cinematográfica e televisiva automóvel. A cerimónia celebra a arte por detrás dos maiores stunts da indústria cinematográfica, os melhores anúncios de automóveis da televisão e os principais documentários automóveis do mundo. Vencedores anteriores incluem produções como ‘Baby Driver’, ‘Ford v Ferrari’, ‘Mission: Impossible – Fallout’, ‘The Grand Tour’, ‘No Time To Die’ e anúncios de grandes fabricantes de automóveis.

O júri que avalia os vencedores é composto por notáveis profissionais da indústria, incluindo Ben Collins (mais conhecido como The Stig do programa ‘Top Gear’ da BBC), o coordenador de stunts vencedor de um Óscar, Vic Armstrong, e a personalidade televisiva Tiff Needell.

‘More Than Machine’: a segunda temporada já em produção

A segunda temporada de ‘More Than Machine’ já se encontra em produção e expandirá o seu âmbito para acompanhar todas as equipas e pilotos ao longo da temporada de 2025 do WRC. A nova série oferecerá uma perspetiva ainda mais abrangente do campeonato, capturando histórias de todo o parque de assistência, prometendo continuar a desvendar a complexidade e a paixão que movem o Campeonato Mundial de Ralis.

A produção de documentários de alta qualidade sobre o desporto automóvel, como ‘More Than Machine’, desempenha um papel crucial na atração de novos públicos e no aprofundamento do conhecimento dos fãs existentes.

Ao revelar os bastidores, as histórias humanas e os desafios técnicos envolvidos, estas séries humanizam os atletas e as equipas, mostrando a dedicação, o sacrifício e a paixão que estão por detrás de cada vitória e de cada revés.

Este tipo de conteúdo não só enriquece a experiência do espetador, como também contribui para a valorização e a expansão da modalidade a nível global.