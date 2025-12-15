Docuseries ‘More Than Machine’ vence prémio internacional e reforça visibilidade do WRC

Documentário do WRC distinguido nos SportsPro Media Awards

A série documental “More Than Machine”, centrada nos bastidores do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), venceu o prémio de Melhor Conteúdo Original na edição de 2025 dos SportsPro Media Awards, realizada em Madrid.

A produção, assinada pela Superlative Films em parceria com a SafetyCulture, superou outros projectos globais de grande dimensão na categoria dedicada a conteúdos desportivos não‑live para plataformas digitais e OTT, onde anteriormente já tinham sido distinguidos títulos como “Take Us Home: Leeds United” e a docussérie olímpica “All Around”.​

Os media awards da SportsPro reconhecem anualmente os conteúdos e iniciativas mais inovadores da indústria, e a escolha de “More Than Machine” é vista como um importante sinal de reconhecimento para o WRC, num momento em que a disciplina procura ampliar a sua base de fãs através de formatos digitais.​

Acesso total ao WRC e foco nas histórias humanas

Produzida com acesso alargado às estruturas das equipas, a primeira temporada de “More Than Machine” acompanhou a campanha de 2024 da M‑Sport Ford, mostrando a pressão, os erros e os momentos decisivos vividos por pilotos, engenheiros e mecânicos ao longo do ano.

A segunda temporada, que estreou a 23 de novembro no canal de YouTube do WRC, e já vai no quarto episódio, como pode ver em baixo, alarga o foco a todas as equipas de fábrica – Toyota Gazoo Racing, Hyundai Motorsport e M‑Sport Ford – com episódios semanais até ao início de janeiro.​​

O júri destacou a forma como a série privilegia a perspetiva humana sobre a técnica, revelando o trabalho de “pessoas comuns a fazer coisas extraordinárias” para manter os carros em prova a mais de 190 km/h em troços de gravilha e asfalto. A abordagem “all‑access” permite mostrar reuniões técnicas, momentos de tensão no parque de assistência e o impacto emocional dos resultados em toda a estrutura.​

Reacções da SafetyCulture, Superlative Films e M-Sport

Luke Anear, Executive Chairman da SafetyCulture, sublinha que o prémio valida a estratégia de contar histórias centradas nas pessoas que fazem o WRC: “é fantástico ver as histórias do rali a chegar a mais público” e a série mostra “porque é que o rali é a forma mais dinâmica de desporto motorizado”. Anear lembra ainda que a distinção surge na véspera da estreia da segunda temporada, o que reforça a exposição do projeto.​

Em nome da Superlative Films, Peter Coventry afirma que “esta vitória é para o desporto dos ralis”, agradecendo à M‑Sport o acesso concedido e descrevendo como um “privilégio” captar o stress, o cansaço e a emoção de uma equipa a lutar ao mais alto nível. O director desportivo da M‑Sport Ford, Rich Millener, considera que o galardão “mostra como as histórias e a acção dentro do WRC são excitantes” e espera que a continuação da série traga “mais prémios e, sobretudo, mais novos adeptos” para a modalidade.​

Impacto para o WRC e perspectivas para a segunda temporada

A estreia da segunda temporada em formato gratuito no YouTube faz parte da estratégia do promotor do WRC para aumentar o alcance global do campeonato, numa altura em que a disciplina enfrenta desafios de visibilidade face a outras categorias de desporto motorizado. Ao combinar um produto premiado internacionalmente com distribuição aberta, a organização espera atrair novos públicos, em particular entre os adeptos mais jovens e os utilizadores habituais de plataformas digitais.​​

De acordo com a pré‑divulgação oficial, os novos episódios prometem aprofundar bastidores de alguns dos momentos mais intensos das últimas épocas, incluindo acidentes graves, decisões de carreira de pilotos de topo e a luta interna das equipas para manter competitividade num calendário cada vez mais exigente. A expectativa é que “More Than Machine” se consolide como uma peça central da estratégia de storytelling do WRC, ajudando a posicionar o campeonato no ecossistema de documentários desportivos de referência.