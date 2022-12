Documentário Michèle Mouton Rainha da Velocidade recebe um Emmy | AutoSport

O documentário televisivo que mostra a ascensão e carreira de Michèle Mouton até ao topo dos ralis nos anos 80 foi premiado com um prémio especial, um Emmy.

Com produção da ‘Sky Original’, produzido pelo Drum Studios e dirigido por Barbie McLaurin, ‘Rainha da Velocidade’, foi nomeado o Melhor Documentário Desportivo no 50º International Emmy Awards em Nova Iorque: “Foi uma grande surpresa, só de ouvir da Drum Studios sobre a nomeação”, disse Michèle Mouton ao WRC.com. “Não estava à espera de nada, o que o torna tudo ainda mais espantoso. Fiz este filme porque queria deixar um vestígio da minha carreira às minhas netas, pois nunca escrevi um livro. Foi realmente divertido fazê-lo e tentei recordar todos os detalhes esquecidos após tantos anos. Tive uma vida fantástica no desporto automóvel e espero realmente que isto inspire ainda mais mulheres a enfrentarem o mesmo desafio”.

Michèle Mouton alcançou quatro vitórias e nove pódios durante a sua carreira no WRC. Desde que se retirou da competição, Mouton levou a sua experiência ao volante para o seu papel de Delegada de Segurança da FIA no Mundial de Ralis.