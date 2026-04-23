Documentário do WRC ‘More than Machine’ vence prémio da Royal Television Society

A série documental do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), “More than Machine”, conquistou o galardão de Melhor Série de Entretenimento de Factos nos prestigiados Royal Television Society Awards, no Reino Unido. O prémio, entregue em Londres a 17 de abril, distingue a produção da Superlative Films e SafetyCulture, em parceria com o WRC Promoter.

A obra oferece um olhar íntimo sobre a categoria Rally1, combinando imagens de competição com bastidores inéditos. O júri enalteceu os “valores de produção excecionais” e a capacidade de atrair audiências estranhas à modalidade através de narrativas humanas.

Philipp Maenner, diretor do WRC, referiu que a decisão de acompanhar todo o plantel “foi recebida de forma extremamente positiva pelos fãs”. Gary Osborne, produtor executivo, sublinhou o compromisso em “contar histórias autênticas que conectem adeptos e novos públicos”.

A série, disponível no YouTube, reforça a estratégia de expansão do WRC, somando este reconhecimento ao prémio de Melhor Conteúdo Original obtido nos SportsPro Media Awards.