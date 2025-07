Do fotógrafo ao fotografado: Akio Toyoda quer a desforra com Oliver Solberg…

Três anos depois, Oliver disse ‘obrigado’, e se Kankkunen aparecer, Akio já tem quem lhe tire a foto!

A vitória de Oliver Solberg no Rali da Estónia, a sua primeira no Mundial de Ralis, não só marcou um momento decisivo na sua carreira, como também provocou uma reação emotiva e pessoal de Akio Toyoda, Presidente da Toyota Gazoo Racing World Rally Team (TGR-WRT). Toyoda, conhecido pela sua paixão pelo desporto motorizado, partilhou uma anedota comovente que remonta a um encontro de há três anos, prometendo uma nova fotografia para celebrar este triunfo.

“Oliver, Elliott, parabéns pela vossa vitória! Foi há três anos, na Bélgica, que conheci o Oliver no pódio, com o fato de competição da Hyundai. Quando ele saiu do i20, avistou a lenda, Juha Kankkunen. Determinado a tirar uma fotografia com a lenda, entregou-me o telemóvel e pediu-me para tirar a foto. Eu inclinei-me e tirei uma fotografia dele e do Juha. Depois, o pai dele disse-me ‘obrigado’, mas acho que só recebi um sorriso tímido dele…

Ainda há um vídeo desse momento, que vou publicar no meu Instagram oficial. Considero a vitória de hoje do Oliver como um ‘obrigado’ por há três anos.

Se ele vencer da próxima vez enquanto eu estiver no local, vou correr até ele, por isso espero que ele tire uma fotografia comigo e, se o Juha estiver lá, vou pedir-lhe para tirar a foto!

Ouvi da equipa que o Juha tem dado vários conselhos ao Oliver, uma vez que foi a sua primeira vez a competir com o GR Yaris Rally1. Estou muito grato ao Juha. Acredito que eles vão tirar outra bela fotografia juntos, desta vez com o Oliver com o macacão da Toyota Gazoo Racing. O próximo rali é o nosso rali em casa. Vamos dar o nosso melhor desempenho para o povo de Jyväskylä, que sempre nos apoia. Conto com todos na equipa!”