A ronda 8 do Campeonato do Mundo de Ralis, o Rali da Letónia, viu os homens da Hyundai Motorsport passarem por todas as emoções, desde o desgosto à ‘glória’. Veja os bastidores do último episódio de ‘Liaison’ para descobrir como Ott Tanak e Martin Jarveoja conseguiram superar todos os obstáculos (literalmente) para garantir um pódio no último minuto e o máximo de pontos no domingo com o seu Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, depois de algum drama tardio.

Além disso, veja como Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe aproveitaram ao máximo as péssimas posições na estrada para deixarem a Letónia ainda na liderança da classificação do campeonato e sinta o desgosto de Esapekka Lappi e Janne Ferm, que sofreram uma falha de motor no domingo.

Do desgosto à glória: o ‘drama’ do último pódio da Hyundai no Rali da Letónia (vídeo)