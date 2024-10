Discussão sobre os híbridos no WRC: impacto financeiro e futuro incerto

A manutenção das unidades híbridas no Mundial de Ralis (WRC) tem gerado debates intensos, especialmente após a recente alteração nas regras de reparações dessas unidades. As mudanças, que visam simplificar os procedimentos, podem acabar por provocar um efeito oposto, um aumento significativo nos custos, devido a forma como tudo é feito.

E a explicação é simples: a unidade, caso apresente determinados ‘valores’ tem de ser enviada para a Compact Dynamics, e tendo em conta o tempo que pode demorar a reparação, as equipas têm de ter sobressalentes… que custam muito dinheiro.

E isto tem despertado preocupações entre as equipas, que temem um impacto financeiro negativo e uma possível pressão nos orçamentos, colocando em risco a sustentabilidade da modalidade, revelou o Dirtfish.

Além disso, o futuro dos híbridos no WRC está em ‘stand by’, com a possibilidade da remoção desses componentes já em 2025. As partes interessadas estão a discutir a viabilidade dessa mudança e uma votação eletrónica será realizada para determinar o caminho a ser seguido. Se a proposta for aprovada, a Comissão WRC e o Conselho Mundial de Desportos Motorizados deverão ratificá-la oficialmente.

Essa possível alteração, no entanto, levanta uma contradição preocupante. Num compromisso estabelecido anteriormente, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) tinha garantido a manutenção das regulamentações técnicas para os híbridos até 2026. Uma decisão de encerrá-las antecipadamente não apenas contraria esse compromisso, mas também pode gerar incerteza para as equipas e fabricantes, que têm planeado as suas operações de acordo com as regras vigentes.

Dessa forma, o debate sobre o futuro dos híbridos no WRC promete ser decisivo para a definição de como a modalidade se posicionará nos próximos anos, tanto em termos técnicos quanto financeiros.