Destaques do WRC 2025: Nomeados para Performance do Ano
Quatro pilotos candidatos ao prémio de melhor atuação do ano no WRC
O Campeonato do Mundo de Ralis anunciou os quatro nomeados para o prémio de Performance do Ano de 2025.
A distinção destaca atuações de maior relevo que sucederam este ano. Para os leitores, provavelmente há-de haver uma que se destaca, e é isso que queremos saber: qual?
A votação dos adeptos está aberta no site oficial do WRC, com os vencedores revelados no início de janeiro.
CLIQUE AQUI PARA VOTAR – WRC 2025: Performance of the Year
1 – Sébastien Ogier domina estreia no Paraguai
Sébastien Ogier conquistou o Ueno Rally del Paraguay, a estreia do país no WRC, apesar de um furo de pneu na sexta-feira que o atrasou mais de 30 segundos. O francês, com Vincent Landais, venceu nove troços e geriu com precisão o loop mais exigente de sábado e a forte chuva de domingo.
A vitória por 26,2 segundos sobre Elfyn Evans marcou o quarto triunfo de Ogier na temporada e o primeiro na América do Sul, num evento sem testes prévios e com piso de cascalho vermelho novo para todos.
2 – Kalle Rovanperä brilha nas Canárias
Kalle Rovanperä assinou uma exibição de gala no Rally Islas Canarias, em asfalto de montanha na Gran Canaria. Após um arranque de temporada discreto, o finlandês, ao lado de Jonne Halttunen, venceu 15 dos 18 troços, incluindo 12 consecutivos. O domínio resultou numa vantagem de 53,5 segundos e no 1-2-3-4 da Toyota, com Rovanperä a somar os 35 pontos máximos ao vencer o Wolf Power Stage no Super Sunday.
3 – Oliver Solberg estreia-se a vencer na Estónia
Oliver Solberg regressou aos carros Rally1 com a Toyota e controlou o Delfi Rally Estonia desde o segundo troço. Nove vitórias parciais levaram-no a um triunfo por 25,2 segundos sobre Ott Tänak, no rally caseiro do estónio.
A vitória foi a primeira de Solberg na categoria máxima, tornando-o o terceiro mais jovem vencedor da história do WRC e celebrando a 100ª vitória da Toyota, após apenas dois dias de testes e três anos de ausência nos Rally1.
4 – Mārtiņš Sesks impressiona na Arábia Saudita
Mārtiņš Sesks liderou o Rally Saudi Arabia, estreia do WRC no deserto, com um Ford Puma Rally1 da M-Sport. O letão foi o mais rápido em dois troços iniciais e recuperou a frente na sexta-feira com uma vitória parcial de oito segundos.
Apesar de cinco troços ganhos e gestão superior de furos e condições mutáveis, duplos furos e um problema técnico impediram a vitória no último dia, mas ficou claramente revelado o potencial do jovem piloto nos Rally1.
