Decisões do WRC no Japão: Chefes das Equipas dão a ‘tática’

Última ‘paragem’ do ano é no Japão: Hyundai e Toyota na Luta pelos títulos do WRC com a M-Sport/Ford à espreita…

Os chefes das três principais equipas do Mundial de Rali, Hyundai, Toyota e M-Sport/Ford, partilham as suas ambições para o Rali do Japão, última prova da temporada. Com os dois títulos em jogo, o otimismo, a estratégia e a determinação marcam os discursos antes do decisivo evento.

Cyril Abiteboul, da Hyundai Motorsport, destaca a importância de apoiar as suas duplas na luta pelos títulos de pilotos e co-pilotos, além do esforço para desafiar a Toyota no campeonato de construtores, ressaltando ainda o compromisso com o trabalho de equipa e uma abordagem realista para terminar a época de forma marcante: “Vamos para o Japão cheios de expetativa para o que está para vir. Neste momento, quero reconhecer o trabalho árduo de Thierry e Martijn e de Ott e Martin este ano. Como equipa, vamos apoiar ambas as equipas na sua tentativa de terminar no primeiro lugar do Campeonato, trazendo para casa os primeiros títulos de pilotos e co-pilotos do WRC da Hyundai. Para além disso, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para conquistar o título de construtores. Sabemos que vai ser muito difícil, pois a Toyota é sempre muito forte e motivada no Japão. Um elemento chave será sermos muito realistas sobre o que está em jogo para todos e ver como podemos mostrar o melhor esforço de equipa possível para terminar a época com a mais forte afirmação do que foi demonstrado desde a ronda inaugural em Monte Carlo.”

Jari-Matti Latvala, líder da Toyota, enfatizou o significado do Rali do Japão como evento ‘em casa’, sublinhando a motivação da equipa para conquistar o título de construtores. Confiante após um desempenho perfeito no Chile e o histórico 1-2-3 no Japão em 2022, Latvala aponta Elfyn Evans e Sébastien Ogier como peças-chave, enquanto elogia Taka Katsuta e Sami Pajari, que procura o título no WRC2: “Como um dos nossos eventos em casa, o Rali do Japão é muito importante para a nossa equipa e penso que vai ser um rali muito emocionante para todos seguirem.

Todos os principais campeonatos ainda estão por decidir, incluindo o WRC2.

Ainda temos uma hipótese no campeonato de construtores e estamos muito motivados e determinados a tentar vencê-lo no Japão. Pode ser necessário um fim de semana quase perfeito da nossa parte, mas conseguimos isso no Chile, o que nos dá confiança de que é possível, tal como o nosso fantástico 1-2-3 no Japão no ano passado.

É um rali exigente para os pilotos e, nesta altura do ano, o tempo pode ser imprevisível, mas isso também nos dá oportunidades.

O Elfyn venceu no ano passado e gosta deste tipo de condições, enquanto o Seb vai querer terminar a época em alta e o Taka está confiante para a prova em casa, depois do seu bom resultado na Europa Central.

Por último, tem sido ótimo ver o desempenho do GR Yaris Rally2 este ano, com o de Sami Pajari, e se ele conseguir ganhar o título do WRC2 no Japão será uma história fantástica.”

Por fim, Richard Millener, da M-Sport/Ford, que valoriza a evolução da equipa ao longo da época e expressa confiança no desempenho de Adrien Fourmaux e Grégoire Munster para alcançar bons resultados: “Foi uma época longa, mas positiva para a equipa e é sempre um privilégio terminar a época aqui, perante os apaixonados fãs japoneses. Espero que o Adrien possa compensar o seu curto evento aqui no ano passado e terminar a época em grande estilo com mais um pódio. O Grégoire teve uma primeira época completa muito boa no Rally1 e tem bons resultados aqui no passado, pelo que não há razão para não tentar igualar ou melhorar o seu melhor resultado da carreira este fim de semana. Vai ser um fim de semana difícil, com apenas zonas de montagem de pneus em dois dias e condições de piso complicadas, mas sabemos que o Puma pode ser forte quando está assim, por isso vamos ver o que conseguimos fazer no último fim de semana deste ano!”