David Richards: “WRC precisa de uma nova abordagem…” | AutoSport

São cada vez mais as vozes que se multiplicam a falar da exorbitância dos custos, serem a causa principal para o WRC não se estar a desenvolver como pretendido.

Desta feita, foi o presidente da Prodrive, David Richards, que ao Dirtfish diz acreditar que o Campeonato Mundial de Rali precisa de adoptar uma “nova abordagem” se quiser atrair mais fabricantes.

Há quatro anos que só a M-Sport, Toyota e Hyundai competem ao mais alto nível, dentro de algum tempo as três terão também carros no WRC2, onde a Toyota se vai juntar à M-Sport/Ford e Hyundai, e ainda à Skoda e à Citroën.

David Richards entende que “os carros ficaram demasiado complicados e caros. É preciso uma nova abordagem. São precisos mais concorrentes, há muitos privados que, se os custos fossem razoáveis, estariam a competir”, disse.