Danilo Pereira fez co-drive com Ott Tänak: “Acho que nunca estive tão entusiasmado na minha vida”

Um campeão europeu de futebol nas areias do WRC: Danilo Pereira troca as ‘chuteiras’ pelo capacete e sente a adrenalina do Campeonato Mundial de Ralis na Arábia Saudita.

O internacional português Danilo Pereira foi convidado oficial do Campeonato Mundial de Ralis da FIA (WRC) na celebração da estreia histórica da série na Arábia Saudita.

Campeão europeu com Portugal em 2016 e jogador fundamental do Al-Ittihad — onde já conquistou a Liga Saudita e a Taça do Rei —, Danilo desfrutou de uma experiência exclusiva como copiloto no WRC Arábia Saudita ao lado do estónio Ott Tänak, campeão mundial de ralis de 2019, que se prepara para se despedir do desporto no final da temporada.

“Adorei. Diverti-me imenso. Acho que nunca estive tão entusiasmado na minha vida. Não esperava este tipo de emoção — foi tudo muito intenso. O Ott foi incrível e foi um privilégio estar no carro com um campeão mundial do WRC”, disse Danilo Pereira após a experiência.