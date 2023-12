Daniel Elena ‘parceiro’ dos irmãos Bulacia no WRC2 em 2024 | AutoSport

Daniel Elena, o co-piloto nove vezes Campeão Mundial de Ralis, vai apoiar os irmãos Marco e Bruno Bulacia nos seus programas do WRC2 em 2024.

Daniel Elena passou 24 anos como co-piloto de Sébastien Loeb, numa parceria que lhe rendeu nove títulos do WRC e 79 vitórias em ralis. Separaram-se em 2021 depois de correrem juntos também no Dakar. No entanto, o navegador de 51 anos deverá voltar a ser uma presença regular nos parques de assistência em 2024, ao assumir uma nova função como coordenador dos irmãos bolivianos Marco e Bruno Bulacia, que planeiam continuar no WRC2.

Marco, de 23 anos, garantiu seis pódios na categoria principal de apoio do campeonato, enquanto Bruno, de 21 anos, acaba de completar seu segundo ano na série. Ambos os pilotos planejam divulgar mais detalhes sobre seus programas para 2024 em breve: “Estamos muito satisfeitos que Daniel Elena se junte à nossa equipa para nos orientar na gestão esportiva e técnica”, revelou Marco Bulacia.

Já Daniel Elena: “Estou muito feliz por fazer parte da equipe de Bruno e Marco Bulacia, pois acredito que com a motivação de ambos iremos todos juntos em busca das vitória”, disse.