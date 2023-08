Dani Sordo regressa no Rali da Grécia | AutoSport

Dani Sordo regressa à ação no WRC após dois meses de ausência. O Rali da Grécia/Acrópole da próxima semana (7 a 10 de setembro) marcará o regresso de Dani Sordo à competição do WRC após mais de dois meses de fora.

A última vez que o espanhol de 40 anos conduziu o seu Hyundai i20 N Rally1 em prova foi no Rali Safari, em junho. Terminou no quinto lugar da geral na prova africana, mas depois entregou as chaves do terceiro carro da equipa a Teemu Suninen, que conseguiu dois Top 5 em ralis rápidos de terra na Estónia e na Finlândia.

Dani Sordo e Candido Carrera tiveram a oportunidade de se familiarizar com o seu carro na quarta-feira, realizando um teste pré-evento em Delphi, na Grécia, antes da 10ª ronda do Campeonato do Mundo de Ralis.

A dupla espanhola foi a última a terminar o 1-2-3 da Hyundai na Grécia no ano passado. Um resultado idêntico aumentaria significativamente as esperanças de título da marca coreana, que atualmente está atrás da Toyota Gazoo Racing por 67 pontos na luta pelo campeonato de construtores.