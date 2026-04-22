Dani Sordo regressa ao WRC: vitória no horizonte no Rali das Canárias?

O veterano espanhol Dani Sordo faz o seu aguardado regresso à categoria principal do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) esta semana. A correr em casa, o piloto da Hyundai Motorsport assume o volante do terceiro i20 N Rally1 com um objetivo claro: lutar pelo triunfo no asfalto da Gran Canaria. Tem pontos a favor e outros contra, por um lado a falta de ritmo, por outro, corre no seu País. Um bom resultado é altamente provável, vencer, é outra história…

Dani Sordo e o seu copiloto, Cándido Carrera, estão de volta à elite do rali mundial no Rali das Ilhas Canárias. Esta participação marca o primeiro arranque da dupla num veículo de especificações Rally1 desde o segundo lugar conquistado no Rali da Acrópole, na Grécia, em 2024. O regresso acontece num cenário de grande entusiasmo, com a organização a prever uma adesão massiva do público local para apoiar o “herói da casa”.

Preparação rigorosa e ambição renovada

Apesar do interregno no escalão máximo, Sordo manteve um ritmo competitivo elevado. No último ano, o piloto espanhol sagrou-se campeão nacional em Portugal, tripulando um Hyundai i20 N Rally2, demonstrando que a sua rapidez no asfalto permanece intacta.

A preparação para este regresso incluiu uma participação estratégica no Rallye La Llana, em Espanha, no início deste mês. Este teste serviu para afinar agulhas após o cancelamento do Rallye Villa de Santa Brígida devido às condições meteorológicas adversas. Sordo sente-se confiante com o material à sua disposição e com o conhecimento profundo do terreno.

O foco na vitória

Com três vitórias no currículo do WRC, o piloto de 42 anos não esconde as suas intenções para a prova insular em que Sordo sublinha a motivação extra de correr perante os seus compatriotas: “Estou muito entusiasmado por estar de volta ao Hyundai i20 N Rally1 e, especialmente, ansioso por estar nas Canárias. O meu objetivo é conseguir uma boa configuração e lutar pela vitória ou pelo pódio.”

O piloto reforçou ainda que a sua mentalidade competitiva não sofreu alterações com o tempo passado fora da categoria principal. “Quando começo um rali, ambiciono sempre ganhar, e estar em Espanha, em asfalto, faz com que isso pareça muito alcançável”, afirmou o piloto da Cantábria.

Impacto na Hyundai Motorsport

A presença de Sordo é vista como um trunfo estratégico para a Hyundai Motorsport na luta pelo campeonato de construtores. A experiência do piloto em superfícies abrasivas e sinuosas, como as da Gran Canaria, oferece à equipa sul-coreana uma garantia de fiabilidade e pontos preciosos.

O Rali das Ilhas Canárias promete ser um dos pontos altos da temporada, não apenas pela tecnicidade das suas classificativas, mas pelo regresso de uma das figuras mais carismáticas e consistentes do panorama mundial, que procura converter o apoio do público em mais um troféu para o seu palmarés.