Dani Sordo no Rally Safari com a Hyundai | AutoSport

Dani Sordo vai ser o terceiro piloto da Hyundai Motorsport no Rally Safari, sexta prova do WRC. O espanhol estreia-se na prova, que saiu do WRC em 2002. Como se sabe a Hyundai Motorsport tem dois nomes fixos no seu line up, Ott Tänak e Thierry Neuville, sendo o terceiro uma escolha entre Craig Breen e Dani Sordo, sendo que para uma prova difícil com o Safari, a Hyundai preferiu a experiência de Sordo.