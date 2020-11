Dani Sordo no Rali de Monza: Boas ou más notícias para Evans e Ogier?

Ora aqui está o que pode ser uma má e uma boa notícia para Elfyn Evans e Sébastien Ogier. Dani Sordo está de volta ao WRC com Hyundai e vai correr na ‘final’ de Monza. Confuso? É simples. Dani Sordo e Carlos Del Barrio têm andamento para andar na frente de Elfyn Evans e eventualmente empurrá-lo mais para baixo na classificação, mas por outro lado, também podem colocar-se na frente da prova e com isso complicar os planos de Sébastien Ogier e Julien Ingrassia, que como é lógico gostariam de vencer o rali e ter vários pilotos piloto pelo meio, na frente de Elfyn Evans, pois só dessa forma podem chegar ao título.

Por isso, Sordo tanto pode ser boas como más notícias para ambos. Uma coisa é certa: o espanhol vai apimentar ainda mais a prova italiana que continua no bom caminho para se realizar apesar da pandemia. Não há público, dois dos três dias de prova passam-se todos dentro do Autódromo de Monza. Não é o ideal, mas é o que se arranja neste ano a todos os níveis estranho, no WRC. Fica por dizer, que para Andrea Adamo, o que lhe interessa verdadeiramente é o campeonato de Construtores e nesse particular, Dani Sordo cai-lhe como mel na sopa…