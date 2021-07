Dani Sordo muda novamente de navegador: não se adaptou ao ritmo das notas | AutoSport

Dani Sordo vai ter na próxima prova que realizar no WRC, o terceiro navegador diferente. Depois de disputar o Rali de Monte Carlo com Carlos Del Barrio, e depois três provas seguidas (Portugal, Sardenha e Safari/Quénia) com Borja Rozada, desta vez é Candido Carrera que se sentará ao lado do espanhol, com Sordo a alegar que não tinha conseguido adaptar-se ao ritmo e entoação de Borja Rozada, que apesar de ter sido quatro vezes campeão espanhol, esteve nas duas últimas temporadas ao lado de Pepe Lopez, um piloto que utiliza um sistema de notas muito diferente do Sordo. Candido Carrera vai estrear-se no WRC, muito provavelmente no Rali da Grécia/Acrópole.